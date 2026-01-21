ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:22 น.
97
ไอซ์ รักชนก แฉการใช้เงินประกันสังคม 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหาร

ไอซ์ รักชนก แฉเอกสารลับ เงินประกันสังคม 12 ล้าน ถูกใช้เนรมิตโรงอาหารกระทรวงแรงงานให้หรูหราเหมือนห้างดัง พร้อมฟาดกลับปมเอกสารกรรมาธิการและแซะอดีตบอร์ดประกันสังคม

สืบเนื่องจากประเด็นร้อนเรื่องโรงอาหารกระทรวงแรงงาน ล่าสุดเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานความเคลื่อนไหวของ นางสาวรักชนก ศรีนอก (ไอซ์) สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติม ทั้งเรื่องงบประมาณที่ใช้และเบื้องหลังเอกสารทางราชการ

ไอซ์ รักชนก ระบุว่า ผู้จ่ายประกันสังคมทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ โรงอาหารกระทรวงแรงงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ฉบับ 10 มิ.ย. 2561) ที่เคยเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้นำเงินจากกองทุนประกันสังคมจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท ไปใช้ปรับปรุงโรงอาหาร

สาเหตุของการใช้งบก้อนโตนี้ เพื่อต้องการปรับปรุงสภาพโรงอาหารเดิมที่มีสภาพเหมือน “โรงอาหารในโรงงาน” ให้มีความหรูหราสะดวกสบายเทียบเท่า “ห้างสรรพสินค้าดัง ๆ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและประชาชน

โรงอาหารกระทรวงแรงงานถูกปรับปรุงให้หรูหราเหมือนห้างดังตามคำแฉของไอซ์
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

งัดเอกสารฟาด “พูดอะไรเกรงใจกระดาษบ้าง”

นอกจากเรื่องเงิน ไอซ์ยังได้โพสต์ภาพเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ อนุกรรมาธิการด้านประกันสังคม (กรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา) เพื่อตอบโต้ คุณชินโชติ (อดีตบอร์ดประกันสังคม) ที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อว่า “ยังไม่ส่งรายงานไปที่ประกันสังคมเลย”

ไอซ์ ฟาดกลับอดีตบอร์ดประกันสังคมเกี่ยวกับเอกสารที่ส่งไป
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ไอซ์ยืนยันผ่านหลักฐานว่า “คนในบอร์ดประกันสังคมได้รับหมดแล้ว” และยังมีการนำเอกสารชุดนี้ไปใช้อ้างอิงในการตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อเปลี่ยนระเบียบการเลือกตั้งอีกด้วย พร้อมเตือนว่าโลกยุคนี้มีอินเทอร์เน็ต พูดอะไรระวังโดนจับโป๊ะ

นอกจากนี้ ไอซ์ รักชนก ได้ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการตั้ง “อนุกรรมาธิการ” ในสภา ว่ามักมี 4 รูปแบบหลัก ๆ

1. ตั้งเพื่อแก้ปัญหาจริง

  • เรียกหน่วยงานมาสอบถาม ลงลึกรายละเอียด (อันนี้มีประโยชน์)

2. ตั้งมาเพื่อ “เบ่ง”

  • ใช้รีดไถ หรือข่มขู่ข้าราชการ/ผู้รับเหมา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์

3. ตั้งเฉย ๆ กินเบี้ยประชุม

  • ตั้งเพื่อให้มีตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์

4. ตั้งเพื่อ “ชง” ให้คนอื่นกินต่อ

  • สร้างผลการศึกษาเพื่อรองรับการกระทำบางอย่าง (เช่น แก้ระเบียบ, MOU ต่าง ๆ) เพื่อใช้เป็นหลังพิงในการตัดสินใจ
ไอซ์ รักชนก เตือนให้ระวังการพูดเกี่ยวกับเอกสารราชการในยุคดิจิทัล
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ในช่วงท้าย ไอซ์ได้ทิ้งท้ายถึงคุณชินโชติ โดยระบุประวัติว่าเคยเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างจากการ “แต่งตั้ง” มานานถึง 5 สมัย (12 ปี) แต่พอมีการ “เลือกตั้ง” กลับแพ้ พร้อมตั้งคำถามกลับแรงๆ ว่า อยู่มานานตั้งแต่สมัยคุณสรยุทธเป็นนักข่าวหนุ่มจนรับบำนาญ ได้ทิ้งผลงานดีๆ อะไรไว้ให้ประกันสังคมบ้าง ก่อนที่จะมาแซะทีมประกันสังคมก้าวหน้าว่าทำงานดีแต่โดนครอบงำ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ ชี้แจงจุดประสงค์ของการตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ รักชนก เตือนให้ระวังการพูดเกี่ยวกับเอกสารราชการในยุคดิจิทัล
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
การใช้เงิน 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหารถูกตั้งคำถามโดยไอซ์
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ข้อมูลจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69 หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

6 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

35 นาที ที่แล้ว
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

37 นาที ที่แล้ว
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ ข่าวการเมือง

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนดังวงการกฎหมายถูกชาวเน็ตจับตามองหลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์. ข่าว

เพจดังทิ้งบอมบ์ คนดังภาพพจน์ใส พ่ายแพ้ความใคร่ ชาวเน็ตชี้เป้า วงการกฎหมาย เตรียมช็อก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ ข่าวดารา

วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง ข่าว

นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดภารกิจดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มแจง สาวสวยท้าวแชร์ล้ม เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องแอดมิตรพ. ป่วยไข้หวัดใหญ่ ข่าวดารา

ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด ทรัมป์ เตือนคนไทยเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉการใช้เงินประกันสังคม 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหาร ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:22 น.
97
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button