โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง
ไอซ์ รักชนก แฉเอกสารลับ เงินประกันสังคม 12 ล้าน ถูกใช้เนรมิตโรงอาหารกระทรวงแรงงานให้หรูหราเหมือนห้างดัง พร้อมฟาดกลับปมเอกสารกรรมาธิการและแซะอดีตบอร์ดประกันสังคม
สืบเนื่องจากประเด็นร้อนเรื่องโรงอาหารกระทรวงแรงงาน ล่าสุดเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานความเคลื่อนไหวของ นางสาวรักชนก ศรีนอก (ไอซ์) สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติม ทั้งเรื่องงบประมาณที่ใช้และเบื้องหลังเอกสารทางราชการ
ไอซ์ รักชนก ระบุว่า ผู้จ่ายประกันสังคมทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ โรงอาหารกระทรวงแรงงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ฉบับ 10 มิ.ย. 2561) ที่เคยเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้นำเงินจากกองทุนประกันสังคมจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท ไปใช้ปรับปรุงโรงอาหาร
สาเหตุของการใช้งบก้อนโตนี้ เพื่อต้องการปรับปรุงสภาพโรงอาหารเดิมที่มีสภาพเหมือน “โรงอาหารในโรงงาน” ให้มีความหรูหราสะดวกสบายเทียบเท่า “ห้างสรรพสินค้าดัง ๆ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและประชาชน
งัดเอกสารฟาด “พูดอะไรเกรงใจกระดาษบ้าง”
นอกจากเรื่องเงิน ไอซ์ยังได้โพสต์ภาพเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ อนุกรรมาธิการด้านประกันสังคม (กรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา) เพื่อตอบโต้ คุณชินโชติ (อดีตบอร์ดประกันสังคม) ที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อว่า “ยังไม่ส่งรายงานไปที่ประกันสังคมเลย”
ไอซ์ยืนยันผ่านหลักฐานว่า “คนในบอร์ดประกันสังคมได้รับหมดแล้ว” และยังมีการนำเอกสารชุดนี้ไปใช้อ้างอิงในการตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อเปลี่ยนระเบียบการเลือกตั้งอีกด้วย พร้อมเตือนว่าโลกยุคนี้มีอินเทอร์เน็ต พูดอะไรระวังโดนจับโป๊ะ
นอกจากนี้ ไอซ์ รักชนก ได้ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการตั้ง “อนุกรรมาธิการ” ในสภา ว่ามักมี 4 รูปแบบหลัก ๆ
1. ตั้งเพื่อแก้ปัญหาจริง
- เรียกหน่วยงานมาสอบถาม ลงลึกรายละเอียด (อันนี้มีประโยชน์)
2. ตั้งมาเพื่อ “เบ่ง”
- ใช้รีดไถ หรือข่มขู่ข้าราชการ/ผู้รับเหมา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
3. ตั้งเฉย ๆ กินเบี้ยประชุม
- ตั้งเพื่อให้มีตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์
4. ตั้งเพื่อ “ชง” ให้คนอื่นกินต่อ
- สร้างผลการศึกษาเพื่อรองรับการกระทำบางอย่าง (เช่น แก้ระเบียบ, MOU ต่าง ๆ) เพื่อใช้เป็นหลังพิงในการตัดสินใจ
ในช่วงท้าย ไอซ์ได้ทิ้งท้ายถึงคุณชินโชติ โดยระบุประวัติว่าเคยเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างจากการ “แต่งตั้ง” มานานถึง 5 สมัย (12 ปี) แต่พอมีการ “เลือกตั้ง” กลับแพ้ พร้อมตั้งคำถามกลับแรงๆ ว่า อยู่มานานตั้งแต่สมัยคุณสรยุทธเป็นนักข่าวหนุ่มจนรับบำนาญ ได้ทิ้งผลงานดีๆ อะไรไว้ให้ประกันสังคมบ้าง ก่อนที่จะมาแซะทีมประกันสังคมก้าวหน้าว่าทำงานดีแต่โดนครอบงำ
ข้อมูลจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
