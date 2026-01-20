กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง
ตามต่อดราม่า เจ๊เอ๋ งอแง อินฟลูฯ เจ้าหนี้ปากหนัก หลังประกาศห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชนจนหลายเสียงออกมางัด ล่าสุดบานปลายโลกออนไลน์เปิดภาพ สนิท กกต.สระบุรี
วันนี้ (20 ม.ค.) เพจท่านเปา โพสต์ตอบโต้กรณี เจ๊เอ๋ หรือ น.ส.ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ เจ้าหนี้สายโหด ออกมาสั่งห้ามผู้สมัครสส. ติดป้ายหาเสียงในชุมชนจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก ล่าสุดเพจมีการตั้งคำถามถึงภาพคู่ของเจ๊เอ๋กับบุคคลในสำนักงานเลือกตั้งสระบุรี รวมถึงประเด็นใครเป็นผู้แต่งตั่งอินฟลูฯ รายนนี้เป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์เลือกตั้งด้วย
“สนง.กกต.สระบุรี งานเข้า ! ทัวร์ลงหนัก ใจบาง ลบโพสต์ ปิดคอมเมนต์ ไม่ชี้แจง กรณี อินฟลูเอนเซอร์ชายแดนรายหนึ่ง ออกมาโพสต์อ้างตัวเป็น “ประธานชุมชน” ประกาศ ห้ามนักการเมืองติดป้ายหาเสียงในพื้นที่ โดยให้เหตุผลว่า ต้องเข้ามาพูดคุยกับตนเองก่อน”
“พฤติกรรมดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะประเด็น อ้างอำนาจเหนือพื้นที่เลือกตั้ง ขณะที่ชาวบ้านตั้งคำถาม ถ้าเป็นชุมชนสาธารณะ ใครมีสิทธิ์ไปสั่งห้าม?”
แม้ล่าสุด นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลวันนี้ (20 ม.ค.) กรณีเจ๊เอ๋ อินฟลูเอนเซอร์โพสต์ข้อความในลักษณะ กีดกันการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจากการพูดคุยเจ๊เอ๋ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาจะ กีดกันพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพียงแต่พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นที่เอกชนการเข้าออก หมู่บ้านของบุคคลภายนอก ก็ต้องขออนุญาตจากประธานชุมชนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
ในการนี้ จึงได้ขอความร่วมมือให้เจ๊เอ๋ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุก พรรคการเมืองสามารถหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเจ๊เอ๋ได้ยืนยันว่า เป็นเจตนาของเขาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และเข้าใจแล้วว่า ข้อความที่โพสต์ไป อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ต่อไปจะระมัดระวังการโพสต์ ให้มากขึ้น ทั้งนี้ หากสำนักงาน กกต.จว.สระบุรี ประสงค์จะเรียกใช้ ให้ช่วยงานสิ่งใด ก็ยินดีสนับสนุน อาจจะช่วยรณรงคการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
อย่างไรก็ตาม ต่อมาเกิดกระแสแรงขึ้นอีกเมื่ออินฟลูฯ คนดังกล่าว โพสต์ภาพถ่ายคู่กับเจ้าหน้าที่ กกต.พร้อมระบุว่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พรีเซนเตอร์รณรงค์เลือกตั้ง ทำให้หลายคนสงสัยและตั้งคำถามทันที ใครเป็นผู้แต่งตั้ง? และแต่งตั้งในฐานะอะไร?
ล่าสุด เพจสนง.กกต.สระบุรี ปิดการแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ชี้แจงใดๆ ว่าได้ดำเนินการกับอินฟลูฯ รายนั้นหรือไม่ ทั้งที่ข้อกฎหมายเลือกตั้งได้มีการระบุโทษไว้
อ้างอิงข้อมูลจากมติชน สอบถามคนในพื้นที่ หมู่บ้านจันทร์ทิพย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 100 หลังคาเรือนเกี่ยวกับการที่ เจ๊เอ๋ ได้โพสต์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทุกพรรคมาติดแผ่นป้ายมาหาเสียงในชุมชน ซึ่งทางชาวบ้านต่างไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นโดยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันเนื่องจากว่า “กลัวปาก เจ๊เอ๋” ไม่อยากมีปัญหา ขออยู่แบบสงบดีกว่า ไม่อยากยุ่งด้วย.
