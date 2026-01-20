ข่าวกีฬาฟุตบอล

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:26 น.
58

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สเปอร์ส VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Tottenham Hotspur

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ โรดริโก้ เบนทานกูร์, โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน และ ชูเอา ปาลินญ่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ลูคัส เบิร์กวัลล์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธีส แตล และ ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

ดอร์ทมุนด์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ นิโก้ โควัช จะไม่มีชื่อของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์ และ อารอน อันเซลมิโน่ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมแนวรับ 3 คน เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค แดนกลางเป็น ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, โ๗๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส – ดอร์ทมุนด์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/03/19 ดอร์ทมุนด์ 0-1 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/02/19 สเปอร์ส 3-0 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 21/11/17 ดอร์ทมุนด์ 1-2 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/17 สเปอร์ส 3-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/03/16 สเปอร์ส 1-2 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)

ดอร์ทมุนด์

  • 17/01/26 ชนะ ซังต์.เพาลี 3-2 (บุนเดสลีกา)
  • 13/01/26 ชนะ เบรเมน 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
  • 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, ลูคัส เบิร์กวัลล์ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธีส แตล, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, โ๗๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท – แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

Thaiger ทายผลบอล สเปอร์ส 1-0 ดอร์ทมุนด์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง บันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

14 นาที ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

44 นาที ที่แล้ว
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS ข่าว

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

50 นาที ที่แล้ว
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง บันเทิง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจงแล้ว ชาล็อตแอดมิทด่วนตัดพ้อพิษความเครียด ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผดส.สุดทน รถทัวร์เจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่ง “น่าเกลียดมาก” ซัน วงศธร ขอชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:26 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ?

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button