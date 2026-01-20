สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ โรดริโก้ เบนทานกูร์, โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน และ ชูเอา ปาลินญ่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ลูคัส เบิร์กวัลล์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธีส แตล และ ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
ดอร์ทมุนด์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ นิโก้ โควัช จะไม่มีชื่อของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์ และ อารอน อันเซลมิโน่ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมแนวรับ 3 คน เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค แดนกลางเป็น ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, โ๗๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส – ดอร์ทมุนด์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 05/03/19 ดอร์ทมุนด์ 0-1 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/02/19 สเปอร์ส 3-0 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/11/17 ดอร์ทมุนด์ 1-2 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/17 สเปอร์ส 3-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/03/16 สเปอร์ส 1-2 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
ดอร์ทมุนด์
- 17/01/26 ชนะ ซังต์.เพาลี 3-2 (บุนเดสลีกา)
- 13/01/26 ชนะ เบรเมน 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
- 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, ลูคัส เบิร์กวัลล์ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธีส แตล, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – เอ็มเร่ ชาน, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, โ๗๊บ เบลลิงแฮม, เฟลิกซ์ เมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่, ยูเลี่ยน บรันด์ท – แซร์อู กีราสซี่
Thaiger ทายผลบอล สเปอร์ส 1-0 ดอร์ทมุนด์
