ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร
เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลในซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เขตบางเขน เบื้องต้นพบเป็นกรดไนตริก ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 ถัง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล ภายในซอยรามอินทรา 23 แยก 20 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นมีรายงานว่าสารเคมีดังกล่าวเป็น กรดไนตริก ขนาดประมาณ 25 ลิตร จำนวน 1 ถัง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์
รายงานจาก Thai PBS News และ PPTV HD 36 ระบุว่า เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สนง.เขตบางเขน แจ้งความคืบหน้า เหตุสารเคมีรั่วไหล ในซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เขตบางเขน จากนั้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเร่งไปยังจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานยืนยันจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือคำสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่รายละเอียดเรื่องชนิดสารเคมี ปริมาณที่รั่วไหล และสาเหตุของเหตุการณ์ ต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง
กรดไนตริก เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ข้อมูลจากสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า การสัมผัสกรดไนตริกอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง เยื่อบุ และระบบทางเดินหายใจได้
