ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:03 น.
เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลในซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เขตบางเขน เบื้องต้นพบเป็นกรดไนตริก ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 ถัง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล ภายในซอยรามอินทรา 23 แยก 20 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นมีรายงานว่าสารเคมีดังกล่าวเป็น กรดไนตริก ขนาดประมาณ 25 ลิตร จำนวน 1 ถัง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์

รายงานจาก Thai PBS News และ PPTV HD 36 ระบุว่า เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สนง.เขตบางเขน แจ้งความคืบหน้า เหตุสารเคมีรั่วไหล ในซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เขตบางเขน จากนั้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเร่งไปยังจุดเกิดเหตุ

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานยืนยันจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือคำสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่รายละเอียดเรื่องชนิดสารเคมี ปริมาณที่รั่วไหล และสาเหตุของเหตุการณ์ ต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง

กรดไนตริก เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ข้อมูลจากสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า การสัมผัสกรดไนตริกอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง เยื่อบุ และระบบทางเดินหายใจได้

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

