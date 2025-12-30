ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 08:45 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 08:45 น.
74

ตชด.334 แม่อาย วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด เร่งสอบปากคำขยายผลคนที่เหลือ

พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต้ะ รอง ผกก. หัวหน้า ร้อย ตชด.334 สั่งการให้ พ.ต.ต.อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.334 จัดกำลังติดตามพฤติกรรมกลุ่มขบวนการลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ โดยช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 29 ธ.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ ตชด.334 พบว่ามีรถต้องสงสัยเป็นรถเก๋งสีขาว ทะเบียน จษ 8435 เชียงใหม่ ขับมาจากพื้นที่บ้านตาดหมอก จึงได้ติดตามรถคันดังกล่าว

ก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนในโดยรถยนต์คันดังกล่าว วิ่งมาในเส้นทางบ้านห้วยปู มีเจ้าหน้าที่ ตชด.334 ได้ติดตามรถคันดังกล่าวมา คาดว่าคนขับรู้ตัวจึงเปลี่ยนเส้นทางเข้ามาเส้นทางเลาะทุ่งนา ชุดติดตามได้ประสาน ตชด.334 อีกชุดให้เฝ้าระวังเส้นทาง

จนกระทั่งมาถึงพื้นที่บ้านสันโค้ง ต.มะลิกา อ.แม่อาย รถคันดังกล่าวเห็นรถของเจ้าหน้าที่จึงพุ่งชนรถดังกล่าวแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่ ตชด.334 ที่จอดขวางอยู่ ก่อนจะเปิดประตูเพื่อวิ่งหลบหนี ขณะเดียวกัน ตชด.334 ชุดติดตามได้จอดรถและวิ่งตามหลังคนร้ายที่วิ่งลงไปในทุ่งนา พร้อมยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืน ในพื้นที่จุดเกิดเหตุมืดและไม่มีแสงไฟ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่วิ่งติดตามไป เข้าตรวจสอบหลังเสียงปืนสิ้นสุดลง พบร่างผู้ต้องหา 1 ศพ นอนเสียชีวิตกลางทุ่งนา พบเป็นคนขับรถที่ยิงใส่เจ้าหน้าที่

ต่อมาทราบชื่อคือ นายจะหวะ จะโบ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของ จนท.บช.ปส.3 คดียาเสพติด ส่วนชายอีกคน (นั่งข้างคนขับ) อาศัยความมืดหลบหนีไป ชุดปฏิบัติการได้ประสานกำลังร่วม นบ.ยส.35 จนท.ทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย ตำรวจ สภ.แม่อาย แพทย์ อัยการ ร่วมตรวจสอบพบยาบ้าวางอยู่ภายในรถบริเวณเบาะหลัง มีใบไม้วางพรางคลุมด้วยผ้าห่ม 5 กระสอบ และกระโปรงหลัง 5 กระสอบ มีใบไม้พราง รวมแล้ว 10 กระสอบ คาดว่าเป็นยาบ้า

จากการตรวจสอบพบว่าในแต่ละกระสอบบรรจุยาบ้าประมาณ 250,000 เม็ด รวมประมาณ 2.5 ล้านเม็ด. ปืนลูกโม่ ขนาด .38 ผู้ต้องหาที่เสียชีวิตถืออยู่ในมือด้านขวา และได้พบผู้ต้องสงสัยเป็นหญิงอายุประมาณ 22 ปี ว่าจะเป็นผู้รับจ้างนำทาง อยู่ระหว่างสอบสวน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบของกลาง ก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อาย และทำการตรวจสอบขยายผลต่อไป

