เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี
ทีมแพทย์กรุงเทพสมุยขอเครื่องบินตำรวจฉุกเฉิน เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ ทางอากาศ รามาธิบดีเตรียมห้องผ่าตัดสมองรอรับ
กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับภารกิจฉุกเฉินเคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกจากเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 25 พ.ค. หลังสมองได้รับกระทบกระเทือนขั้นวิกฤติจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองบินตำรวจทันที เพราะอาการของแพทย์ผู้บาดเจ็บไม่อนุญาตให้รอ
เจ้าหน้าที่นำตัว รศ.นพ.ธีระศักดิ์ ขึ้นรถพยาบาลออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย มุ่งหน้าสนามบินสมุยทันที จากนั้นเปลี่ยนถ่ายขึ้นเครื่องบินตำรวจ บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลประกบตลอดการเดินทาง
ปลายทางคือโรงพยาบาลรามาธิบดี ต้นสังกัดของแพทย์ผู้บาดเจ็บ ซึ่งเตรียมห้องผ่าตัด ทีมศัลยแพทย์สมอง และอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงรอรับทันทีที่เครื่องลงจอด
เหตุเกิดจากนายวิลค็อก ดันแคน (Mr. Wilcock Duncan) ผู้ต้องหาชาวอังกฤษ ขี่มอเตอร์ไซค์ชน รศ.นพ.ธีระศักดิ์ บนเกาะพะงัน ก่อนหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ในเวลาต่อมา
ผลตรวจปัสสาวะยืนยันพบสารโคเคนในร่างกาย พล.ต.ท.สิทธิชัย โลกันภัย ผบช.ภ.8 สั่ง สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี 4 ข้อหา ได้แก่ ขับรถประมาทจนผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส, ชนแล้วหนี, ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต และเสพยาเสพติดประเภท 1
ข้อมูลอ้างอิงจาก : เดลินิวส์
ภาพจาก : ViMUT HOSPITAL
