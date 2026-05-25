กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:53 น.
ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ 26-29 พ.ค. 2569 รับสมัครร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

ธนาคารกรุงไทย ประกาศเปิดจุดบริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค. 2569

โดยจุดบริการนอกสถานที่ เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น รายชื่อจุดให้บริการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 ดังนี้

  • จ.อุบลราชธานี อ.เมือง หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 08:30 – 16:00 น.
  • จ.อุบลราชธานี อ.สิรินธร ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ให้บริการวันที่ 26 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ให้บริการวันที่ 26 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.สกลนคร อ.อากาศอำนวย ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 08:30 – 16:00 น.
  • จ.ชัยภูมิ อ.เมือง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 08:30 – 16:00 น.
  • จ.นครสวรรค์ อ.เมือง สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 08:30 – 16:00 น.
  • จ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร ตลาดทุ่งเกวียน ให้บริการวันที่ 29 พ.ค. 2569 เวลา 10.00 – 16.000 น.
  • จ.สระบุรี อ.เมือง เทศบาลเมืองอำเภอสระบุรี ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.ชลบุรี อ.เมือง เทศบาลนครบ้านสวน ให้บริการวันที่ 27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา ให้บริการวันที่ 27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 09:30 – 16:00 น.
  • จ.กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ให้บริการวันที่ 26 พ.ค. 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • จ.กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย ให้บริการวันที่ 27 พ.ค. 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • จ.กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ให้บริการวันที่ 28 พ.ค. 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • จ.กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ให้บริการวันที่ 29 พ.ค. 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • จ. เพชรบุรี อ.เมือง หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ให้บริการวันที่ 26-27-28-29 พ.ค. 2569 เวลา 08:30 – 16:00 น.
  • จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้บริการวันที่ 26-27-29 พ.ค. 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห ให้บริการวันที่ 26-27-29 พ.ค. 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.
จุดบริการนอกสถานที่ของธนาคารกรุงไทยรับสมัครร้านค้าไทยช่วยไทยพลัส
ที่มา: ธนาคารกรุงไทย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยใกล้คุณ ค้นหาสาขา คลิก https://krungthai.com/th/contact-us/ktb-location

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

