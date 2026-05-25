ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย “ฮุนเซน” หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

Aindravudh เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:08 น.
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ตอบกลับหลังฮุน เซน อ้างกัมพูชาเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ระบุชายแดนยาวยากปิดทั้งหมด แต่ไทยพร้อมส่งพิกัดให้ทุกประเทศ ขอกัมพูชายอมรับข้อเท็จจริง

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอบโต้คำสัมภาษณ์ของสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่พาดพิงว่าแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาใช้ประเทศไทยเป็น “ทางผ่าน” ย้ำว่าฐานปฏิบัติการของขบวนการอยู่ในกัมพูชา กัมพูชาต้องยอมรับข้อเท็จจริงนี้ พร้อมร่วมมือปราบปรามอย่างจริงจัง

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า การติดตามปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ ต้องโฟกัสที่ “สถานที่ตั้งฐานปฏิบัติการ” เป็นหลัก ปัจจุบันจุดตั้งของขบวนการกระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนและหลายพื้นที่

โฆษก ตร. ยอมรับว่าการปิดหรือซีลชายแดนทั้งหมดทำได้ยาก เนื่องจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชายาวและซับซ้อน การลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายจึงเป็นข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ แต่หากเข้าถึงพิกัดฐานปฏิบัติการได้ จะปราบปรามได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประสานงานและส่งต่อข้อมูลพิกัดของแก๊งสแกมเมอร์หรือศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศรอบไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับข้อมูลก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที

ฝ่ายไทยมีมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย ทั้งทางบกและทางน้ำ ปฏิบัติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ดำเนินการอย่างเด็ดขาด จนได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติ

เตือนใครคิดใช้ไทยเป็นทางผ่าน หนีตำรวจไทยไม่พ้น

โฆษก ตร. ระบุว่า นโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจในไทยอย่างถูกกฎหมาย ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย

หากผู้ใดคิดใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งกบดานของขบวนการอาชญากรรม รวมถึงผู้ที่มีหมายจับจากต่างประเทศ จะไม่สามารถหลบเลี่ยงการติดตามของตำรวจไทยได้ เพราะมีระบบข่าวกรองและมาตรการตรวจสอบเข้มงวดตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศ

อาชญากรบางรายอาจยังไม่ปรากฏชื่อในระบบข่าวกรอง เพราะแฝงตัวเป็นบุคคลทั่วไปและยังไม่เคยถูกจับกุม แต่หากเจ้าหน้าที่ไทยตรวจพบ จะขยายผลดำเนินคดีอย่างเต็มที่

จี้กัมพูชายอมรับข้อมูลนานาชาติ ฐานสแกมเซ็นเตอร์ตั้งในประเทศ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยอมรับว่า ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศกัมพูชาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการยอมรับข้อเท็จจริงจากข้อมูลนานาชาติที่ระบุว่ามีฐานปฏิบัติการสแกมเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในกัมพูชา

หากกัมพูชายอมรับปัญหาและร่วมตรวจสอบปราบปรามอย่างจริงจัง เชื่อว่าปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาจะลดลง และไทยก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกัน ทำให้การหลอกลวงคนไทยทำได้ง่าย

ย้อนคำพูด ฮุน เซน อ้างกัมพูชาคือ “เหยื่อตัวจริง”

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาและรักษาการประมุขแห่งรัฐ กล่าวในการประชุมกับผู้นำกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ว่า กัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการหลอกลวงทางออนไลน์ และกัมพูชาคือ “เหยื่อที่แท้จริง”

ฮุน เซน เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา สอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมว่าเดินทางเข้ามาในกัมพูชาได้อย่างไร เนื่องจากหลายคนไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง พร้อมระบุว่ากัมพูชาไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศที่อยู่ห่างไกล

“พวกเขาไม่สามารถเข้าประเทศผ่านสนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเตโช สนามบินเสียมราฐ หรือสนามบินสีหนุวิลล์ได้ ดังนั้นพวกเขาเข้ามาในกัมพูชาผ่านประเทศใดกันแน่” ฮุน เซน กล่าว

ฮุน เซน ปิดท้ายว่า บางประเทศพยายามกล่าวโทษกัมพูชา ทั้งที่กลุ่มคนเหล่านี้เข้าประเทศกัมพูชาผ่านดินแดนของพวกเขาเอง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

