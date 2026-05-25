เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา สบตาแต่ไม่ได้ทักทาย เสียใจครั้งหนึ่งเคยบอกว่าเป็นพี่สาว ลั่น ปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำงาน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ศาลอาญา รัชดา หลังศาลนัดตรวจหลักฐานและสอบคำให้การจำเลยคดีดำ อ.508/2569 พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้อง นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทยเทเนียม โดยที่ เจนสุดา ปานโต และไฮโซข้าวโพด เดินทางมาเพื่อฟังการตรวจหลักฐาน
เจนสุดา ปานโต เผยความรู้สึกหลังได้พบหน้าอดีตเพื่อนสนิท ระบุว่า “ไม่มีการคุยกันค่ะ (ที่ผ่านมามีการติดต่อเพื่อชดใช้หรือชำระหนี้บ้างไหม) ไม่มีค่ะ เจนค่อนข้างเชื่อในกฎแห่งกรรม เจนใช้ชีวิตแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มองดูกรรมมันทำงาน ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาย (สังเกตแววตาหรือสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายหรือไม่) เขาดูเครียดมาก ๆ มีสบตา เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่เคยสบตากันเลย ไม่ทักค่ะ เพราะคิดว่าความเป็นเพื่อนก็คือขาดกันไปแล้ว คงไม่ต้องทักกัน เจนไม่พาเขามาในจุดนี้นะคะ สุดท้ายเขาเป็นคนพาตัวเองเดินเข้ามาอยู่ในจุดนี้เอง ไม่ใช่เรา ฉะนั้นเจนปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการไปค่ะ”
เมื่อถูกถามว่าหวังเรื่องการได้เงินคืนหรือไม่ เจนสุดาตอบกลับว่า “แน่นอนอยากได้เงินคืนอยู่แล้ว เพราะทุกคนที่เป็นผู้เสียหายทำงานได้เงินมาอย่างสุจริต เจนหวังไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะ หวังให้ทุก ๆ คนได้เงินคืน”
ส่วนเรื่องคดีจะยืดเยื้อหรือไม่นั้น เจนสุดา เผยว่า “ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ทุกคนมีสิทธิในการต่อสู้”
จากนั้น มีสื่อมวลชนสอบถามขึ้นมาว่า “เราเป็นเพื่อนกันมานานมาก” สาวเจนสุดา สวนกลับทันควันว่า “ไม่ได้เป็นแล้วค่ะ (สิ่งที่สร้างความเสียใจที่สุดคืออะไร) อาจเป็นเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นพี่สาวเรา เจนไม่มีพี่น้อง อย่าไว้ใจใครเลย เชื่อตัวเอง เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรา (เพื่อน ๆ ในแก๊งได้คุยกันล้างไหม) คุยกันตลอด ทุกคนพยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องที่นักหนาสำหรับชีวิตของทุกคน บางคนรู้สึกมาก บางคนรู้สึกน้อย มันวัดไม่ได้ แต่ตอนนี้ทุกคนจับมือกันแน่น ๆ ให้กำลังใจกันและกัน
ไม่มีอะไรที่อยากจะพูดกับเขาเลย แม้แต่คำเดียวก็ไม่มีค่ะ ไม่อยากบอกอะไรเลยค่ะ เจนพยายามอโหสิกรรมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราไป การแบกความโกรธไว้มันก็หนักเราเอง เราก็ไม่รู้ว่าเขาหนักไหม แต่เราอะหนัก เพราะฉะนั้นเจนไม่ได้อยากแบกสิ่งนั้นไว้บนบ่าของเจน พยายามเดินหน้าทำงานของเจนไปให้ดีที่สุด”
ขณะนี้ ไฮโซข้าวโพด สมิตินันทน์ เผยว่า “สถานการณ์ในศาลค่อนข้างอึดอัด ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลย จากรักมาก ไว้ใจมากเหมือนญาติสนิทตอนนี้ก็เหมือนคนที่เคยรู้จักกัน ทำให้เรา ครอบครัวและเพื่อนเราเจ็บ เรามีความหวังว่าจะได้เงินคืน เชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงในโลก เรื่องขายบ้านไม่มีอะไรอัปเดตทั้งนั้นเลยค่ะ เราไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาทำอะไร
ก่อนที่จะมาศาลในวันนี้ทุกคนโทรมา เขียนให้กำลังใจ โพดกับเจนพูดกันทุกวันว่าโชคดีที่เรามีกันและกัน คนที่ไม่มีเพื่อนก็น่าสงสาร
เขาก็น่าจะเป็นทุกข์ใจ ที่ข้าวโพดสบตาคุณนานาเขาดูทุกข์ใจ มีแว๊บ ๆ มาสบตา 2 รอบ แต่คุณเวย์ดูยิ้มแย้มและมีจ้องประมาณ 2-3 วินาที ไม่คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยแน่นอน เราเปิดตลอดไม่เคยมีการปิดกั้นตัวเอง แต่ก็ไม่มี ไม่ได้หวังตรงนั้นเลยว่าจะได้พูดคุยกัน
ไม่ได้อยากจะบอก อยากให้เป็นความยุติธรรม กฎแห่งกรรม หวังว่าทุกคนจะทําในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด”
