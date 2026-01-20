ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:04 น.
118
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม

บิ๊กต่าย สั่งด่วนที่สุด ส่งชุดสืบสวนฝีมือดีปูพรมไล่ล่าบุคคลอันตราย เตือน ประชาชนระวังตัว ค

ความคืบหน้ากรณีคดีสะเทือนขวัญ คนร้ายบุกฆ่าทุบหัวชิงทรัพย์พนักงานต้อนรับสาวโรงแรมในอำเภอหัวหิน ล่าสุด เพจ บิ๊กเกรียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงได้ยกระดับการไล่ล่าคนร้ายรายนี้เป็นกรณีเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากคนร้ายยังคงลอยนวลและถือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด ให้ระดมกำลังตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบังคับการปราบปราม (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) เพื่อเร่งติดตามจับกุมตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด ผู้ต้องหาตามหมายจับรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด

การแต่งกายของรัฐติกรในลักษณะผู้หญิง เพื่อหลอกลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ข้อมูล/ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

คดีพลิก! รูป “สาวแต่งหญิง” ที่แชร์ว่อนเน็ต “ไม่ใช่คนร้าย”

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการไล่ล่า ได้เกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ เมื่อมีการแชร์ภาพบุคคลแต่งกายเป็นหญิงในโลกออนไลน์ โดยระบุว่าเป็นนายรัฐติกรที่ใส่วิกอำพรางตัว ล่าสุดเพจ “บิ๊กเกรียน” ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันว่า “เป็นคนละคนกัน”

บุคคลในภาพที่ถูกแชร์คือ “น้องธัญญารัตน์” (สาวประเภทสอง) ซึ่งเป็น อดีตคนรัก ของนายรัฐติกรที่เลิกรากันไปนานแล้ว แต่ถูกคนร้ายนำรูปไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนร้าย ล่าสุดน้องธัญญารัตน์ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีนี้

ตำรวจนำภาพของรัฐติกรในคราบหญิงสาวมาเผยแพร่ให้ประชาชนช่วยสังเกต
ข้อมูล/ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

ย้ำเตือนประชาชน ขอให้หยุดแชร์ภาพ “สาวแต่งหญิง” (น้องธัญญารัตน์) โดยระบุว่าเป็นคนร้าย เพราะจะสร้างความเสียหายให้ผู้บริสุทธิ์ แต่ให้เน้นจดจำใบหน้าจริงของ นายรัฐติกร ยิ่งยอด (ตามหมายจับ) หากพบเห็นให้รีบแจ้ง 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพการประชุมของตำรวจที่หารือเกี่ยวกับการจับกุมรัฐติกร
ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

ข้อมูล/ภาพจาก : บิ๊กเกรียน

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:04 น.
118
Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

