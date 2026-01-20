ข่าวดาราบันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น "เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก"

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:21 น.
83
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น "เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก"

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เคลื่อนไหวล่าสุด ไลฟ์พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา “แพรวพราว แสงทอง” ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียด ไม่เหมาะ และไม่ใช่เรื่องปกติ”

จากกรณีงานแต่งงานของ แพรวพราว แสงทอง หมอลำชื่อดัง กับแฟนหนุ่มรุ่นน้อง ซัน วงศธร ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (19 ม.ค. 69) กลายเป็นดราม่าใหญ่ เมื่อปรากฎภาพช่วงหนึ่งในงานพิธีเย็นที่เผยให้เห็นช็อต แพรวพราว จุ๊บลูกสาว “น้องนาริตะ” ก่อนจะดึงแขนซันให้เข้ามาจุ๊บปากลูกสาวด้วย โดยภาพที่ออกมาในสื่อโซเชียลนั้นกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของลูกที่เป็นผู้หญิง และการกระทำแบบนี้จากผู้ที่ไม่ใช่พ่อแท้ ๆ และดูเหมือนว่าคนเป็นแม่ก็ไม่ได้ห้ามปราม หรือปกป้องเลย

นำไปสู่โพสต์ดุเดือดของฝั่งพ่อแท้ ๆ อย่าง บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ โพสต์ข้อความด่าแบบไม่ไว้หน้าใครด้วยความโมโหที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้กับลูกสาวของตน และยังถูกแชร์ต่อให้คนเห็นทั่วทั้งประเทศ โดยยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นจากทางฝั่งของอดีตภรรยา แพรวพราว แสงทอง และสามีใหม่ ซัน วงศธร แต่อย่างใด แม้ว่าดราม่าดังกล่าวจะใหญ่โตข้ามคืน ทั้งคู่ก็ยังคงปิดปากและเก็บตัวเงียบอยู่

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า

ล่าสุด 20 มกราคม 2569 บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งงานของอดีตภรรยา แพรวพราว แสงทอง อีกครั้งหนึ่ง โดยหนุ่มบิ๊กเผยว่า ตนออกมาพูดในฐานะที่เป็นพ่อแท้ ๆ และยังส่งเสียเลี้ยงดู ยังมีสิทธิ์ในการดูแลบุตรอยู่ ว่าภาพที่เห็นมันไม่เหมาะสม เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก ๆ ถ้ามีการคิดสักนิดมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแน่นอน

“วันนี้ขออนุญาตพูดถึงแค่เรื่องของลูกในสิทธิ์ที่เราเป็นพ่อ ซึ่งตรงนี่เรามีสิทธิ์ที่จะออกมาพูด ออกมาปกป้องลูกของเราอยู่แล้ว คำว่าลูกหมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ปกครองที่ต้องมีวุฒิภาวะในการปกครองบุตรหรือดูแลบุตร หรือทำให้บุตรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นไปตามวัยตามสมควร ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของคนเป็นพ่อแม่อยู่แล้วที่จะต้องรู้จักกาลเทศะ อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มันเป็นเรื่องปกติของคน

ซึ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ซึ่งเมื่อวานตอนกำลังจะไปทำงานรอบดึกเผอิญเลื่อนผ่าน เห็นภาพที่ไม่เหมาะไม่ควร ใครมองว่าป็นเรื่องปกติ แปลกนะ บอกไว้ก่อน มันไม่ปกติ มันไม่เหมาะ ไม่ควร ไม่ถูกกาลเทศะบ้านเมือง ไม่ถูกต้องตามขนมธรรมเนียมประเทศไทย ถ้าคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ไม่ควรเกิดขึ้น ขนาดคนเยอะขนาดนี้ยังเกิดขึ้นแค่นี้ ถ้าคนไม่มีจะเกิดขึ้นเเค่ไหน

เรามองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ๆ ซึ่งต่อให้ผมไม่พูดคนอื่นก็ต้องพูด ต้องวิจารณ์อยู่เเล้ว ในเมื่อเราเป็นพ่อ เราก็ต้องพูด เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ มันไม่เหมาะสม มันไม่รู้จักกาลเทศะ ทำตัวได้ออกมาค่อนข้างถือว่าเป็นภาพที่มันน่าเกลียดมาก

ถ้าใครมองว่าเป็นเรื่องปกติ เเล้วยังปล่อยผ่าน ผมมองว่า..ึ.งลองให้ลูก..ึ.งเป็นอย่างนั้นสิ …ึ.งลองให้ลูก…ึ.ง หรือคนที่คุณรักไปจูบปากกับใครไม่รู้ ลองดูสิ ขนาดตัวเราเองที่เป็นพ่อ เวลาจะไปจับลูกหอมลูกก็ต้องล้างต้องทำความสะอาดก่อนตลอด เพราะไม่รู้ว่าเราไปจับอะไร กินอะไรมาบ้าง

ผมไม่ยอม มันไม่ถูกต้อง มันไม่ควร มันไม่เหมาะสมจริง ๆ เราก็เห็นอยู่ไม่มีอะไร แต่ถ้าคิดสักนิดก่อนทำ เพราะลูกเค้ามีพ่อ ลูกอยู่กับคุณไม่ถึงปี มันไม่ควร อันไหนยินดีเรายินดีด้วย ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการให้เป็นเรื่องเป็นราว สุดท้ายภาพออกไป ทำอะไรออกสื่อเราต้องคิด

เราเซนซิทีฟเรื่องลูก นามสกุลวารุณ เลือx ฉันเต็ม ผมออกมาปกป้องแล้วต้องทำไรสักอย่าง วันนี้มันปล่อยผ่านไม่ได้ ใครมองภาพเป็นเรื่องปกติ วิปริตทางความคิด เราต้องตักเตือนกัน ถ้าไม่ถูกกูก็ด่า

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า-1

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า-2

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

30 นาที ที่แล้ว
