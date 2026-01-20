ข่าวกีฬาฟุตบอล

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 13:39 น.
58

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ที่สนาม เบร์นาเบว เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เรอัล มาดริด VS โมนาโก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : เรอัล มาดริด พบ โมนาโก
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เบร์นาเบว
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Real Madrid C.F.

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ราชันชุดขาว ของกุนซือ อัลบาโร่ อาร์เบลัว จะยังไม่มีชื่อของ แฟร์กล็องด์ เมนดี้, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, อันโตนิโอ รูดิเกอร์, เอแดร์ มิลิเตา อันรดี ลูนิน และ โรดรีโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อัลบาโร่ การ์เรราส ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ธิโบต์ กูร์ตัวส์ พร้อมกองหลัง 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย แดนกลางเป็น เอดูอาร์โด่ กามาวิงก้า, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาร์ด้า กูแลร์, คิลิยัน เอ็มบัปเป้ และ วินิซิอุส จูเนียร์

Credit : Real Madrid C.F.

โมนาโก

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เซบาสเตียน โปโกโญลี่ จะไม่มีชื่อของ ลูคัส ฮาร์เด็คกี้, โมฮัมเหม็ด ซาลิซู, ทาคูมิ มินามิโนะ, ปอล ป็อกบา, คริสเตียน มาวิสซ่า และ ปาเป้ คาบราล ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมแนวรับ 4 คน เวาท์ ฟาส, ธิโบ เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, ไคโอ เอ็นริเก้ แดนกลางเป็น แม็กเนส อาคลิอูเช่, จอร์แดน เตเซ่, เดนิส ซากาเรีย, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน ส่วนคู่กองหน้าเป็น โฟลาริน บาโลกัน กับ มิก้า บีเร็ธ

Credit : AS MONACO

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เรอัล มาดริด – โมนาโก

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/04/04 โมนาโก 3-1 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 24/03/04 เรอัล มาดริด 4-2 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด

  • 17/01/26 ชนะ เลบันเต้ 2-0 (ลาลีกา)
  • 14/01/26 แพ้ อัลบาเซเต้ 2-3 (โกปา เดล เรย์)
  • 11/01/26 แพ้ บาร์เซโลนา 2-3 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
  • 08/01/26 ชนะ แอต.มาดริด 2-1 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
  • 04/01/26 ชนะ เรอัล เบติส 5-1 (ลาลีกา)

โมนาโก

  • 16/01/26 แพ้ ลอริย็องต์ 1-3 (ลีกเอิง)
  • 10/01/26 ชนะ ยูเอส ออร์ลีนส์ 3-1 (เฟรนช์ คัพ)
  • 03/01/26 แพ้ ลียง 1-3 (ลีกเอิง)
  • 21/12/25 ชนะ โอแซร์ 2-1 (เฟรนช์ คัพ)
  • 14/12/25 แพ้ มาร์กเซย 0-1 (ลีกเอิง)
Credit : Real Madrid C.F.

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เรอัล มาดริด (4-3-3) : ธิโบต์ กูร์ตัวส์ (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย – เอดูอาร์โด่ กามาวิงก้า, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม – อาร์ด้า กูแลร์, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์

โมนาโก (4-4-2) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – เวาท์ ฟาส, ธิโบ เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, ไคโอ เอ็นริเก้ – แม็กเนส อาคลิอูเช่, จอร์แดน เตเซ่, เดนิส ซากาเรีย, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน – โฟลาริน บาโลกัน, มิก้า บีเร็ธ

Credit : AS MONACO

Thaiger ทายผลบอล เรอัล มาดริด 2-0 โมนาโก

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

7 นาที ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

24 นาที ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

29 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569 Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ทะลุ 70,000 บาท ทำให้ทองรูปพรรณขายออกที่ 70,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ ทะลุ 70,000 รูปพรรณ ขายออก 70,100 บาท ทองแท่งเฉียด 7 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายสงสัย! หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้? บันเทิง

เปลี่ยนลุค “หนุ่ม กรรชัย” เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 6 ผู้สมัคร สส. สิงห์บุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรขึ้นบ้านนานะปฏิเสธทุกข้อหา อ้างดาราสาวคว้ามีดไล่แทง ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นเปิดชื่อ 10 สส. สแกมเมอร์ “ไชยชนก” แย้มพรรคเดียวกันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม “คชโยธี” แกนนำรักชาติ ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 13:39 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot;

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button