เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ที่สนาม เบร์นาเบว เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เรอัล มาดริด VS โมนาโก ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : เรอัล มาดริด พบ โมนาโก
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เบร์นาเบว
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เรอัล มาดริด
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ราชันชุดขาว ของกุนซือ อัลบาโร่ อาร์เบลัว จะยังไม่มีชื่อของ แฟร์กล็องด์ เมนดี้, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, อันโตนิโอ รูดิเกอร์, เอแดร์ มิลิเตา อันรดี ลูนิน และ โรดรีโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อัลบาโร่ การ์เรราส ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ธิโบต์ กูร์ตัวส์ พร้อมกองหลัง 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย แดนกลางเป็น เอดูอาร์โด่ กามาวิงก้า, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาร์ด้า กูแลร์, คิลิยัน เอ็มบัปเป้ และ วินิซิอุส จูเนียร์
โมนาโก
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เซบาสเตียน โปโกโญลี่ จะไม่มีชื่อของ ลูคัส ฮาร์เด็คกี้, โมฮัมเหม็ด ซาลิซู, ทาคูมิ มินามิโนะ, ปอล ป็อกบา, คริสเตียน มาวิสซ่า และ ปาเป้ คาบราล ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมแนวรับ 4 คน เวาท์ ฟาส, ธิโบ เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, ไคโอ เอ็นริเก้ แดนกลางเป็น แม็กเนส อาคลิอูเช่, จอร์แดน เตเซ่, เดนิส ซากาเรีย, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน ส่วนคู่กองหน้าเป็น โฟลาริน บาโลกัน กับ มิก้า บีเร็ธ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เรอัล มาดริด – โมนาโก
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/04/04 โมนาโก 3-1 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/03/04 เรอัล มาดริด 4-2 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เรอัล มาดริด
- 17/01/26 ชนะ เลบันเต้ 2-0 (ลาลีกา)
- 14/01/26 แพ้ อัลบาเซเต้ 2-3 (โกปา เดล เรย์)
- 11/01/26 แพ้ บาร์เซโลนา 2-3 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
- 08/01/26 ชนะ แอต.มาดริด 2-1 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
- 04/01/26 ชนะ เรอัล เบติส 5-1 (ลาลีกา)
โมนาโก
- 16/01/26 แพ้ ลอริย็องต์ 1-3 (ลีกเอิง)
- 10/01/26 ชนะ ยูเอส ออร์ลีนส์ 3-1 (เฟรนช์ คัพ)
- 03/01/26 แพ้ ลียง 1-3 (ลีกเอิง)
- 21/12/25 ชนะ โอแซร์ 2-1 (เฟรนช์ คัพ)
- 14/12/25 แพ้ มาร์กเซย 0-1 (ลีกเอิง)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เรอัล มาดริด (4-3-3) : ธิโบต์ กูร์ตัวส์ (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย – เอดูอาร์โด่ กามาวิงก้า, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, จู๊ด เบลลิงแฮม – อาร์ด้า กูแลร์, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์
โมนาโก (4-4-2) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – เวาท์ ฟาส, ธิโบ เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, ไคโอ เอ็นริเก้ – แม็กเนส อาคลิอูเช่, จอร์แดน เตเซ่, เดนิส ซากาเรีย, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน – โฟลาริน บาโลกัน, มิก้า บีเร็ธ
Thaiger ทายผลบอล เรอัล มาดริด 2-0 โมนาโก
