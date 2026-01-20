โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ที่สนาม อัสป์ไมรา สตาดิโอน เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โบโด กลิมท์ VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : อัสป์ไมรา สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เชทิล คนุตเซน จะยังไม่มีชื่อของ ไฮตาม อาลีซามี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ยอสไตน์ กุนเดอเซ่น ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า ไฮกิน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟรดริค เซอโวลด์, วิลลาดส์ นีลเซ่น, โอดิน เบอทัฟต์, เฟรดริค เบอคาน แดนกลางเป็น ซอนเดร เฟต, ฮากอน เอฟเยน, พาทริค เบิร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอเล่ ดิดริค บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ เฮิร์จ และ เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้
แมนซิตี้
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า มีลิสต์นักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าว ทั้ง ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ออสการ์ บ็อบบ์, มาเตโอ โควาวิช, นิโก้ กอนซาเลซ, ซาวินโญ่ และ มาเธอุส นูเนส
นอกจากนี้จะไม่มีชื่อของ แบร์นาร์โด้ ซิลวา ที่ติดโทษแบน และ โอมาร์ มาร์มูช ที่น่าจะได้พัก หลังจบภารกิจทีมชาติ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฟิล โฟเด้น กับ โอมาร์ มาร์มูช
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, รายาน เอต์ นูริ โดยมี โรดรี้ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โบโด กลิมท์ – แมนซิตี้
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์
- 13/01/26 ชนะ ดิออสกียอร์ 4-1 (กระชับมิตร)
- 06/01/26 ชนะ โกรนิงเก้น 4-0 (กระชับมิตร)
- 10/12/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 30/11/25 ชนะ เฟรดริกซ์สตรัค 5-0 (นอร์เวย์ อีลีตซีเรียน)
- 26/11/25 แพ้ ยูเวนตุส 2-3. (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
แมนฯ ซิตี้
- 17/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า ไฮกิน (GK) – เฟรดริค เซอโวลด์, วิลลาดส์ นีลเซ่น, โอดิน เบอทัฟต์, เฟรดริค เบอคาน – ซอนเดร เฟต, ฮากอน เอฟเยน, พาทริค เบิร์ก – โอเล่ ดิดริค บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ เฮิร์จ, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, รายาน เอต์ นูริ – โรดรี้ – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง อาลันด์
Thaiger ทายผลบอล โบโด กลิมท์ 1-3 แมนซิตี้
