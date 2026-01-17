ข่าวอาชญากรรม

รวยแต่ไร้น้ำใจ! เปิดคลิปช่วยยาย “ล่าเบนซ์ขาว” ชนจนแขนหักแล้วหนี แยกหอนาฬิกาปากน้ำ

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 16:18 น.
โซเชียลระอุ! คลิปแฉนาทีรถเบนซ์หรูเฉี่ยวชนจักรยานยนต์รับจ้างทำผู้โดยสารวัยป้ากระเด็นตกพื้นสาหัส ก่อนโชว์วิชา “นินจาล่องหน” บึ่งรถหนีไม่ใยดี ทิ้งเหยื่อเผชิญเคราะห์กรรมแขนหัก-ขาดรายได้จนไม่มีเงินซื้อข้าว ล่าสุดทนายอาสาเตรียมรุกฆาตทางกฎหมาย

เป็นกรณีอุบัติเหตุสะเทือนใจชาวเน็ต หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์รถยนต์หรูยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ สีขาว ก่อเหตุเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณแยกหอนาฬิกา จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ก่อนจะขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้คนเจ็บต้องสู้ชีวิตตามลำพัง

ข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เจ๊ม้อย v+” ระบุว่า ขณะที่รถจักรยานยนต์รับจ้างกำลังขับขี่ผ่านบริเวณแยกหอนาฬิกา ได้มีรถเบนซ์สีขาวพุ่งเข้าเฉี่ยวชนอย่างแรงจนทำให้คุณป้าซึ่งเป็นผู้โดยสารกระเด็นตกจากรถลงไปกระแทกพื้นอย่างจงหนัก ผลจากการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพบว่า “กระดูกต้นแขนหัก” ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย 30 วัน

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด คุณป้าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนหาเช้ากินค่ำ เมื่อแขนหักจนทำงานไม่ได้ ทำให้ขาดรายได้หลักในการเลี้ยงชีพ ถึงขั้นไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ต้องอาศัยญาติพี่น้องหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ในยามยากลำบาก

คุณยายถูกรถเบนซ์สีขาวชนที่แยกหอนาฬิกา สมุทรปราการ
ภาพจาก Facebook @เจ๊ม้อย v+

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคุณยายได้มีลุงทนายจิตอาสาประกาศยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแล้ว โดยระบุว่า พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการทำให้ได้รับอันตรายสาหัส และการชนแล้วหนีถือเป็นความผิดลหุโทษที่มีบทลงโทษชัดเจน พร้อมตั้งข้อสังเกตเจ็บแสบว่า “ขับรถแพง ใช่ว่าจิตใจจะแพงตามรถ”

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบบริเวณแยกหอนาฬิกาสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกหมายเรียกเจ้าของรถมาดำเนินคดีได้ในเร็ววัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่เห็นเหตุการณ์หรือมีกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพหมายเลขทะเบียนรถเบนซ์สีขาวคันนี้ไว้ได้ ให้ช่วยแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทวงความยุติธรรมให้คุณป้าโดยด่วน (ดูคลิป).

ภาพจาก Facebook @เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก Facebook @เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก Facebook @เจ๊ม้อย v+

