ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 11:18 น.
ผู้ป่วยนอน รพ.วชิระภูเก็ต นาน 14 ปี 3 เดือน ได้กลับบ้านแล้ว หลังทีมแพทย์ระดมทุน ซื้อเครื่องช่วยหายใจสานฝันให้เป็นจริง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โพสต์ข้อความ ถึงเรื่องราวของผู้ป่วยรายหนึ่งที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวยาวนานถึง 14 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่อุบัติเหตุจราจรเมื่อปี 2554 ซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและใช้เครื่องช่วยหายใจมาโดยตลอด โดยระบุว่า

“ด้วยผู้ป่วย รายหนึ่ง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อปี 2554 ด้วยอุบัติเหตุซ้อนจราจร มีอาการบาดเจ็บสมองและบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอโดยสมบูรณ์ ได้รับการรักษาโดยทำการผ่าตัดทางสมองและเจาะคอ ใส่เครื่องช่วยหายใจ

แพทย์ได้พยายามฝึกเครื่องช่วยหายใจมาตลอด แต่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเองได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ปัจจุบัน ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 ปี 3 เดือน

ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตส่งผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลกลับบ้าน
ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา ทีมการรักษาศัลยกรรมประสาทจึงได้ร่วมกับทีมดูแลประคับประคอง และทีมการดูแลต่อเนื่อง วางแผนพาผู้ป่วยกลับบ้านกลับบ้านด้วยเครื่องช่วยหายใจ โดยขอสนับสนุนเงินบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ ประเภท Home ventilator เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจำหน่ายต่อเนื่อง ร่วมกับ รพ.สต.ศรีสุนทร และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

จนถึงวันนี้ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ครอบครัวมีความพร้อมในการรับผู้ป่วยกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ในเช้าวันนี้อย่างปลอดภัย”

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

