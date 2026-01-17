ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:52 น.
51

17 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เรดบูลล์ อารีน่า ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ไลป์ซิก VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : เรดบูลล์ อารีน่า ไลป์ซิก
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล ไลป์ซิก – บาเยิร์น

ไลป์ซิก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ โอเล่ แวร์เนอร์ จะไม่มีชื่อของ วิกโก้ เกเบล, ลูคัส คลอสเตอร์มันน์ และ โยฮัน บากาโยโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบนยามิน เฮนดริชส์

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ปีเตอร์ กูลาชชี่, ไรเดิล บากู, วิลลี่ ออร์บาน, คาสเตลโล่ ลูเกบ้า, เดวิด เราม์, ซาเวอร์ ชลาเกอร์, นิโคลัส ไซวัลด์, คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์, ยาน ดิโอมันเด้, โรมูโล่ และ อันโตนิโอ นูซ่า

Credit : RB Leipzig

บาเยิร์น มิวนิค

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ โยชัว คิมมิช, โยซิป สตานิซิช, จามาล มูเซียล่า และ ซาช่า โบอี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง นิโคลัส แจ็คสัน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ คอนราด ไลเมอร์ กับ อัลฟองโซ่ เดวิส

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, ทอม บิสชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ไลป์ซิก – บาเยิร์น มิวนิค

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 22/08/25 บาเยิร์น 6-0 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
  • 03/05/25 ไลป์ซิก 3-3 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/24 บาเยิร์น 5-1 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
  • 24/02/24 บาเยิร์น 2-1 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
  • 30/09/23 ไลป์ซิก 2-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ไลป์ซิก

  • 14/01/26 ชนะ ไฟร์บวร์ก 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 12/12/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 6-0 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ แมกเดเบิร์ก 3-1 (เดเอฟเบ โพคาล)

บาเยิร์น มิวนิค

  • 14/01/26 ชนะ โคโลญจน์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
  • 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไมนซ์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 09/12/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : RB Leipzig

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ไลป์ซิก (4-3-3) : ปีเตอร์ กูลาชชี่ (GK) – ไรเดิล บากู, วิลลี่ ออร์บาน, คาสเตลโล่ ลูเกบ้า, เดวิด เราม์ – ซาเวอร์ ชลาเกอร์, นิโคลัส ไซวัลด์, คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์ – ยาน ดิโอมันเด้, โรมูโล่, อันโตนิโอ นูซ่า

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ทอม บิสชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ – เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ไลป์ซิก 1-3 บาเยิร์น มิวนิค

 

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:52 น.
51
Bas

