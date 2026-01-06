เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ
ดราม่าโหนกระแสยังไม่จบ! สรุปมหากาพย์เมียท้อง 8 เดือนร้อง “ผัวทหาร-ครูสาว” เพจ ท่านเปา ขุดโพสต์เก่า “ครูเพื่อนสนิท” ทวงหนี้ “บี๋” อ้าง กู้สหกรณ์ให้แล้วหายเงียบ
เรียกว่ากระแสร้อนจากรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ยังคงถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง ท่านเปา เปิดประเด็นใหม่ด้วยการแชร์โพสต์ในอดีตที่อ้างถึงพฤติกรรมการยืมเงินและขาดการติดต่อของบุคคลที่ชื่อ “บี๋” ซึ่งชาวเน็ตเชื่อมโยงว่าเป็นครูสาวในข่าว
เหตุการณ์เริ่มต้นในรายการโหนกระแส (EP.2101) หัวข้อ “อุ้มท้องร้องขอความเป็นธรรม เมียจับได้ผัวทหารเป็นชู้กับครูสาว” โดยผู้ร้องเรียนเป็นหญิงตั้งครรภ์ 8 เดือน ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความเจ็บปวด ว่า ตนอยู่กินกับสามีที่เป็นทหารมาเกือบ 5 ปี และจดทะเบียนสมรสถูกต้องเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 มีลูกด้วยกัน 1 คน และกำลังตั้งท้องคนที่ 2
เริ่มระแคะระคายช่วงเดือนกันยายน 2568 สามีอ้างว่าติดเวร แต่คนใกล้ชิดแจ้งว่าเขาออกจากหน่วยไปแล้ว เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์จึงพบประวัติการโทรหาหญิงอื่นผิดปกติ
ระหว่างที่ภรรยานอนโรงพยาบาลเพราะภาวะเครียดและแท้งคุกคาม เธอพบแชตสนทนาที่เรียกขานกันว่า “บี๋” อีกทั้งยังมีข้อมูลว่าสามีพาครูสาวรายนี้ไปเปิดตัวกับครอบครัวฝ่ายชายในช่วงที่เธอป่วย
การตรวจสอบสัญญาณ GPS พบว่าสามีไปปรากฏตัวที่คอนโดมิเนียมของฝ่ายหญิง ทำให้เธอตัดสินใจร้องเรียนเพื่อดำเนินการทางวินัยและกฎหมายให้ถึงที่สุด
แฉซ้ำกรรมเก่า? เพื่อนครูเคยโพสต์ทวง “บี๋” หายหน้าหลังกู้สหกรณ์ให้
หลังจากรายการออกอากาศและกลายเป็นกระแสสังคม เพจ ท่านเปา ได้นำข้อมูลอีกด้านออกมานำเสนอ โดยเป็นภาพแคปหน้าจอโพสต์เก่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (ประมาณ 2 ปีก่อนหน้าเหตุการณ์ปัจจุบัน)
เนื้อหาในโพสต์ระบุถึงการตัดพ้อจากเพื่อนคนหนึ่งถึง “บี๋ เพื่อนรัก” ใจความสำคัญคือ ผู้โพสต์ระบุว่าพยายามติดต่อ “บี๋” ทุกช่องทาง ทั้งไลน์ โทรศัพท์ และไปหาที่บ้าน แต่ไม่สามารถเจอตัวได้ ต่อมาผู้โพสต์อ้างว่าตนเองได้ไป “กู้เงินสหกรณ์ครู” เพื่อนำเงินมาให้ “บี๋” ยืมในช่วงที่ฝ่ายนั้นลำบาก
ส่งผลให้ผู้โพสต์ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูลูก 3 คน และเดือดร้อนจากการที่อีกฝ่ายเงียบหายไป จึงประกาศขอให้กลับมาแสดงความรับผิดชอบ
แม้โพสต์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์ในอดีต แต่ชาวเน็ตต่างตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมและการใช้ชื่อเรียก “บี๋” ที่ตรงกันกับในข่าวปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ต้องทำความเข้าใจว่า ข้อมูลจากเพจ “ท่านเปา” เป็นเพียงเบาะแสในอดีตที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล หรือ “เครดิต” ของผู้ถูกกล่าวหาในสายตาคนรอบข้างเท่านั้น ยังไม่ใช่หลักฐานโดยตรงในคดีชู้สาวปัจจุบัน
ข้อมูลนี้อาจมีน้ำหนักในแง่ของจริยธรรมข้าราชการครู หากมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาถึงความประพฤติและการดำรงตน
