นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา
นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนในประเทศไทน อัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไหปลาร้า-ข้อมือหัก แต่ไร้การเยียวยาจากคู่กรณี
เจ้าของคลิปดังกล่าวเธอชื่อว่า ลามินไข่ เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มาศึกษาในสาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เธอเล่าว่ามีรถยนต์คันหนึ่งฝ่าไฟแดง ชนรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังยูเทิร์นเข้าอย่างจัด ทำให้มอเตอร์ไซค์ปลิวมาโดยเธอเข้าอย่างจัง
จากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิต ขณะที่ตัวของ ลามิงไข่ ที่โดนลูกหลงนั้นได้รับบาดเจ็บหนักเช่นกัน กระดูกข้อมือและไหปลาร้าหัก โดยเธอบอกในคลิปว่า
“ฉันเป็นผู้ประสบเหตุรายหนึ่งค่ะ ฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น มอเตอร์ไซค์เพิ่งชนฉัน ฉันล้มลงกับพื้น ฉันเจ็บมากและขยับตัวไม่ได้ค่ะ”
“ฉันประสบอุบัติเหตุ กระดูกหักหลายแห่งค่ะ กระดูกข้อมือและกระดูไหปลาร้าของฉันหักทั้งสองข้างค่ะ จากอุบัติเหตุครั้งนี้ ชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฉันยังเจ็บปวดอยู่ และต้องรับการรักษาในระยะยาวต่อไป”
“ทั้งหมดนี้เป็นเพราะคนขับรถประมาท ฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ข้อมือฉันหัก ฉันจะทำการทดลองได้อย่างไรคะ”
“ขออภัย ฉันยังใช้ภาษาไทยได้ไม่ดีนัก ขอโทษค่ะ”
นอกจากนี้ เธอยังบอกต่อว่าคนขับคู่กรณีไม่ได้ติดต่อมาหาเธอหรือฝ่ายผู้เสียชีวิตเลย และเป็นเธอกับประกันที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เธอจึงตัดสินใจอัดคลิปนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม ลามิงไข่ได้อัปเดตว่า เธอกับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้นัดพูดคุบกับคู่กรณีที่สถานีตำรวจในอาทิตย์หน้า
