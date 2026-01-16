“ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”
ธรรมนัส ย้อนถามนักข่าว ทำไมไม่ถาม สส. ที่ถูกจับเมื่อวาน หลังโดนจี้เรื่อง ชนนพัฒฐ์ มองเป็นเรื่องดี เพราะจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติยึดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว อดีต สส. และผู้สมัคร สส. สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม มูลค่าประมาณ 158 ล้านบาทว่า เป็นเรื่องทางการเมืองที่มีผู้สมัครจากหลายพรรคถูกดำเนินคดี และยังมีข่าวว่าจะมีอีกหลายราย ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทุกคนจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนไปจนถึงกระบวนการของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครจากพรรคใด เมื่อถูกกล่าวหาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และควรเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
เมื่อถามว่า กรณีของชนนพัฒฐ์อาจเป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทำไมไม่ไปสอบถาม สส. ที่เพิ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ พร้อมย้ำว่า ชนนพัฒฐ์ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ส่วนกรณีจะส่งผลกระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่กระทบ โดยสิ่งสำคัญคือการยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต้องรับฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรตัดสินกันล่วงหน้า ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายก็เดินหน้าไปแล้ว และต้องให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปพิสูจน์
