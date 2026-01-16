ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 13:11 น.
68

ธรรมนัส ย้อนถามนักข่าว ทำไมไม่ถาม สส. ที่ถูกจับเมื่อวาน หลังโดนจี้เรื่อง ชนนพัฒฐ์ มองเป็นเรื่องดี เพราะจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติยึดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว อดีต สส. และผู้สมัคร สส. สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม มูลค่าประมาณ 158 ล้านบาทว่า เป็นเรื่องทางการเมืองที่มีผู้สมัครจากหลายพรรคถูกดำเนินคดี และยังมีข่าวว่าจะมีอีกหลายราย ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทุกคนจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ตั้งแต่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนไปจนถึงกระบวนการของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครจากพรรคใด เมื่อถูกกล่าวหาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และควรเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง

เมื่อถามว่า กรณีของชนนพัฒฐ์อาจเป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทำไมไม่ไปสอบถาม สส. ที่เพิ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ พร้อมย้ำว่า ชนนพัฒฐ์ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว

ส่วนกรณีจะส่งผลกระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่กระทบ โดยสิ่งสำคัญคือการยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต้องรับฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรตัดสินกันล่วงหน้า ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายก็เดินหน้าไปแล้ว และต้องให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปพิสูจน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอน ก.พ. นี้ เช็กด่วน ใครเข้าเกณฑ์บ้าง

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ยังไง? อิตาเลียนไทย แจ้ง ตลท. ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่ง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 11 เขต 86 คน : เลือกตั้ง 2569

31 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องแนวทาง เลขอ่างน้ำมนต์ 17 1 69 ส่งตรงจาก อาศรมฤาษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 17/1/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 ใบ้เลขเด่นสะดุดตา โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่อยู่ที่ไหน! เช็กผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ล่าสุด รางวัลที่ 1 รับ 10 ล้านบาท เลขท้าย 4 ตัวออก &quot;1983&quot; ส่วนเลขท้าย 3 ตัว &quot;566&quot; รับทรัพย์ตามงวด ตรวจหวย

ตรวจสลากออมสิน 16 ม.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 มกราคม 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เปิดเหตุผล ทำไมต้องล้ม “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” แฉงบแอปฯ 700 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง 1.5 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เตรียมขึ้นศาลกุมภาพันธ์นี้ ลุยฟ้องอดีตเพื่อนรัก หมอดูคนดัง แอบอ้างชื่อทำเสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โพลสหรัฐฯ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ค้าน “ทรัมป์” เข้าครอบครองกรีนแลนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทำถึง! ตำรวจสามชุกใส่ชุด เจ้าหญิง-แก๊งวันพีซ ลุยปราบยาเสพติด โจรถึงกับงง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมวิศวกรฯ เสนอ 6 ข้อ ยุติวงจรเครนถล่ม หยุดโศกนาฎกรรมซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์บริษัทก่อสร้างจีนในไทยอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจีนหน้าแตก เข้าใจผิดชื่อ “อิตาลี” ก่อนกลับลำแฉ “รับเหมาจีน” ชื่อเน่าเฟะ โยงปมตึกถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สำนักสถิติออสซี่ เผยค่าเฉลี่ยน้ำหนักผู้ชาย น้อยกว่า “หมูเด้ง” ในวัย 1 ขวบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ รับเรื่อง หลังชายไทยเสนอ ขอมีภรรยาได้ 4 คน ข่าวการเมือง

เอาจริง? เต้ มงคลกิตติ์ รับเรื่อง ชายไทยขอเสนอมีเมียได้ 4 คน ถ้าทุกฝ่ายยอมรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่น 18 ถูกไฟฟ้าช็อตดับ ถือปลั๊กไฟเสียบชาร์จโทรศัพท์เดินขึ้นบันได

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์แรง ถามมีโหราศาสตร์ทักหรือยัง ว่าประเทศถูกปกครองด้วยกาลกิณี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ขอบคุณประชาชนช่วยวาดรูปซ่อมป้ายหาเสียงให้ ข่าวการเมือง

ใจฟู! เท่าพิภพ ปลื้มชาวบ้านซ่อมป้ายหาเสียง วาดหน้าเหมือนเป๊ะ หลังถูกมือดีกรีด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จนท. กู้ร่างเหยื่อเครนถล่มพระราม 2 สำเร็จ รวมเสียชีวิต 2 ศพ เจ็บ 2 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้กังนัม เกาหลี ทำให้ชาวบ้าน 47 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้สลัมย่าน “กังนัม” เกาหลีใต้ อพยพวุ่น 47 ชีวิตหนีตาย หวั่นลามติดภูเขา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน เช็กเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ : เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน เช็กเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิวยอร์ก ไทมส์ ยกกรุงเทพอันดับ 3 เมืองน่าเที่ยวในปี 2026 อันดับ 1 ในเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ฝุ่นเกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ วอน wfh ข่าว

กรุงเทพฯ จมฝุ่น PM 2.5 อันตราย เกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ งดกิจกรรมกลางแจ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 13:11 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอน ก.พ. นี้ เช็กด่วน ใครเข้าเกณฑ์บ้าง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

ยังไง? อิตาเลียนไทย แจ้ง ตลท. ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่ง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

ส่องแนวทาง เลขอ่างน้ำมนต์ 17 1 69 ส่งตรงจาก อาศรมฤาษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 17/1/69

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 ใบ้เลขเด่นสะดุดตา โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button