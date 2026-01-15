DSI รับเป็นคดีพิเศษ ลุยสอบ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน
DSI รับเป็นคดีพิเศษ เดินหน้าลุยสอบ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม และพวกคดีฟอกเงิน-เว็บพนัน หลัง ปปง. ยึดทรัพย์ 158 ล้าน
นาย วิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในเอกสารถึงนาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เรื่องแจ้งการรับเป็นคดีพิเศษ โดยอ้างถึงหนังสือร้องเรียนของ นาย อัจฉริยะ ฉบับลงวันที่ 8 ม.ค. 67
โดยในเอกสารระบุว่า “ตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งท่านได้ยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับนาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว กับพวกในข้อหาฟอกเงินนั้น
ขอเรียนว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้รับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีประเด็นที่เกี่ยวข้องประการใด โปรดประสานไปยังกองคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศโดยตรง เพื่อดำเนินการต่อไป”
ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดมูลฐานอื่นๆ สรุปผลการดำเนินการ
โดยจากการตรวจสอบเอกสารฉบับดังกล่าวพบว่ามีชื่อของ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม รวมอยู่ด้วย โดยถูกยึดทรัพย์เป็นมูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888
- “เท้ง” แถลงด่วน ผู้สมัคร สส. จังหวัดตาก พรรคส้ม ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์
- ชนนพัฒฐ์ ยืนยันความบริสุทธิ์ ลั่นถ้าผิด พร้อมวางมือการเมืองทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: