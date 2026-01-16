ยังไง? อิตาเลียนไทย แจ้ง ตลท. ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่ง
อิตาเลียนไทย แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่งให้ยกเลิกโครงการเครนสีคิ้วและพระราม 2
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ขึ้นบัญชีดำ และได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม ยกเลิกสัญญา อิตาเลียนไทย 2 โครงการ คือ โครงการเครนถล่มสีคิ้ว และเครนถล่มที่ พระราม 2 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) ว่าตามที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้สั่งยกเลิกสัญญาของบริษัท อิตาเลียนไทย 2 โครงการที่เกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟโดยสารและพระราม 2 นั้น
บริษัทขอชี้แจงว่า สัญญาทั้ง 2 โครงการดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ และบริษัทยังปฏิบัติตามสัญญา หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทราบต่อไป
