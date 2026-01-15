ข่าวการเมือง

“เท้ง” แถลงด่วน ผู้สมัคร สส. จังหวัดตาก พรรคส้ม ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 08:18 น.
เท้ง ณัฐพงษ์ แถลงด่วน รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. จังหวัดตากของพรรคประชาชน ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์ ยืนยันพรรคไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา

จากกรณีที่พรรคประชาชน ระบุว่า วันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 8.00 น. ชั้น 1 อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวด่วนกรณี ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับกุม

ล่าสุดนาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้แถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ถูกกองกำลังบัญชาการสืบสวนทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. ควบคุมตัวพัวพันปัญหาเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งพรรคได้ทราบเรื่องจากทนายความเมื่อวานนี้

ขอยืนยันว่าพรรคประชาชนมีนโยบายที่ชัดเจนว่า เราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน การค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ทุนเทา หรือเรื่องสแกมเมอร์ รวมถึงเว็บพนันออนไลน์ หากบุคลากรของพรรคไม่ว่าจะด้วยตำแหน่งใดที่มีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ ทางเราจะไม่ปกป้องหรือปกปิดพฤติกรรมโดยเด็ดขาด

ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมา ทีผ่านมาทางพรรคได้ตรวจสอบ สส. และพรรคการเมืองทุกคนที่ได้รับการร้องเรียนมา และหากพบการกระทำความผิด ก็จะมีบทลงโทษอย่างได้สัดส่วน

พรรคประชาชนจะยึดมั่นในหลักการที่เราไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การก่ออาชญากรรมและการกระทำความผิดร้ายแรงอื่นๆ พรรคหวังว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อการกรณีอื่นๆในอนาคตจะเป็นการกวาดล้างนักการเมืองที่มีอิทธิพล เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ทุนเทา หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ เว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การหวังผลการเลือกตั้งเท่านั้น

