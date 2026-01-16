อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง 1.5 แสน
อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง ครอบครัวละ 1.5 แสน ยังไม่รวมเงินเยียวยาอื่นๆตามกฎหมาย
นายชาลี ผึ่งผาย ตัวแทนบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้เดินทางมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีเครนและคานปูนถล่มที่พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ
นายชาลี เผยว่า เบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 150,000 บาทด้วย ซึ่งยังไม่รวมถึงเงินเยียวยาอื่นๆ ตามกฎหมาย และจะไปร่วมงานศพของทั้ง 2 ครอบครัวด้วย
ก่อนหน้านี้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เรื่อง ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างและชิ้นส่วน Segment คอนกรีตหล่นบนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 ระบุว่า ตามที่เกิดกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างและชิ้นส่วน Segment คอนกรีตหล่นบนถนนพระราม 2 จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ตามที่ปรากฏในข่าวนั้น
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ
บริษัทฯ ขอแสดงความรับผิดชอบในการดูแลจ่ายเงินค่าชดเชยและเยียวยาต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตราการด้านความปลอดภัยให้รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป
