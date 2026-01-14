“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน ทหารชั้นผู้ใหญ่ บิดเบือนวลีทหารมีไว้ทำไม ด้อยค่าพรรคส้ม พร้อมกางนโยบายพรรคประชาชนทำเพื่อทหาร

น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวานมีแค่ไม่กี่โพส แต่วันนี้มันกลายเป็นไวรัลเต็มไทม์ไลน์ ทหารชั้นผู้ใหญ่ กล่าวหาว่าพรรคประชาชน ด้อยค่าทหาร ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดและเกลียดชังพวกเรา พยายามบิดเบือนความหมายของวลี ทหารมีไว้ทําไม แต่ทหารชั้นผู้น้อยกลับร่วมใจกันออกมาแสดงพลัง

สนับสนุนพรรคประชาชน เพราะรู้ว่าใครยืนอยู่ข้างพวกเค้าจริงๆ ดูความจริงใจของพรรคการเมือง นอกจากดูน้ำลายตอนหาเสียง
ให้ดูการกระทำตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วย ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่พูดไหม

พรรคประชาชนทำอะไร ?
– กมธ. ทหาร Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศรทำโครงการพลทหารปลอดภัย เพราะให้พลทหารที่ถูกกระทำอย่างไม่ถูกต้องได้ร้องเรียนเข้ามา ช่วยมหารได้เป็นพันเป้นหมื่น แต่ไม่มีใครกล้าออกมาขอบคุณ เพราะกลัวเดือดร้อน
– กมธ. ทหาร พี่วิโรจน์ ที่ทำโครงการศึกษาการแก้หนี้ ข้าราชการทหารและลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม
– ธนเดช เพ็งสุข – Tanadej Pengsuk สส. กทม. อภิปรายเรื่องสวัสดิการทหารผ่านศึก กลายเป็นผู้บริหารเงินเข้าฉ่ำ แต่ทหารผ่านศ฿กโดนโกงเงินโควต้าลอตตารีล้านใน ควรจะได้ใบละ 11บาท แต่เหลือแค่ใบละ 2บาท คูณเอา￼
– ชยพล สท้อนดี – Chayaphon Satondee สส. กทม. เรียกร้องให้เปลี่ยนสายรัดห้ามเลือดทหารสนามรบให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาชีวิตทหารรบ
– เอกราช อุดมอำนวย – Ekkarach Udomumnuay – จอจาน ออกมาเรียกร้องให้ทหารที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
– เสนอกฏหมายที่แก้ไขปัญหา ศาลทหารที่เป็นระบบเอื้อให้พวกฟ้อง เพื่อไม่ให้ครอบครัวไหนเจอแบบกรณีน้องเมยอีก แต่งทนายเก่งๆมาฟ้องเองได้เลย
– เสนอกฏหมายให้การทุจริตคอรัปชั่นไปขึ้นศาลพลเรือน

และการอภิปรายถึงการทุจรัตคอรัปชั่นอีกนับครั้งไม่ถ้วน ตอนนี้ทุกพรรครักทหารจนน้ำลายแตกฟอง แต่วันที่พลทหารโดนกระทืบ พวกเค้าอยู่ที่ไหน? วันที่ต้องโหวตกฏหมาย คว่ำกฏหมายที่จะทำให้กองทัพดีขึ้นทำไม?
— — — — —
นโยบายพรรคประชนชน รอบนี้

ทำให้กองทัพทันโลก ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม วางนโยบายความมั่นคงใหม่ที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบัน และ สร้างประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

– ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ 100% เพิ่มสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและจัดการความไม่เป็นธรรมในกองทัพ เพื่อจูงใจให้อยากเป็นทหาร เพื่อสร้างกองทัพมืออาชีพที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ไม่ใช่ยกเลิกทหาร ไม่ใช่ยกเลิกทหารเกณฑ์ อ่านดีดี!)

-​​ ทหารอาสา ได้เงินเต็มพร้อมเงินขวัญถุง เงินเดือน 11,000 ให้เต็มไม่หักเบี้ยเลี้ยง อยู่ 4 ปี เงินขวัญถุง 120,000 บาท อยู่ 8 ปี เงินขวัญถุง 240,000 บาท

– แก้หนี้ทหาร คุมการหักเงินเดือนให้เหลือไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ข้าราชการทหารและลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหมรวม 250,507 นาย หลังหักหนี้เงินกู้สหกรณ์ มี 53,210 นาย เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% มี 81,030 นาย เงินเดือนเหลือต่ำกว่า 9,000 บาท นโยบายพรรคประชาชน จะคุมการหักเงินเดือนให้เหลือไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ตรวจสอบดอกเบี้ยให้เป็นธรรม ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทหารผู้น้อย

– ลดจำนวนกำลังพลระดับสูง ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 1,350 นาย ภายใน 2 ปี เพื่อปิดอัตราชั้นนายพล พันเอก และพันโท นำงบประมาณที่ลดได้จากการปิดอัตราไปเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้นายทหารระดับปฏิบัติการ (ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือนงวดสุดท้าย 18 เดือน ภายใต้งบประมาณดำเนินการ 1,250 ล้านบาท)

– สมุดปกขาว ยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพ จัดทำสมุดปกขาวร่วมเล่มเดียวเป็นแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย จัดสรรงบประมาณตามภัยคุกคาม และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบและโปร่งใส

– รวมศูนย์การจัดซื้อและซ่อมบำรุงไว้ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สร้างมาตรฐานยุทโธปกรณ์เดียวเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง สนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

– “Offset Policy” เปลี่ยนซื้อแล้วจบเป็นซื้อเทคโนโลยี ใช้การจัดซื้อต่างประเทศ แลกกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและลงทุนในไทย เพื่อสร้างงานทักษะสูง ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้

