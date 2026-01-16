“ไอซ์” โพสต์แรง ถามมีโหราศาสตร์ทักหรือยัง ว่าประเทศถูกปกครองด้วยกาลกิณี
ไอซ์ รักชนก โพสต์แรง ถามมีโหราศาสตร์ทักหรือยัง ว่าประเทศถูกปกครองด้วยกาลกิณี หลังไทยเจอเภทภัย ชี้ทั้งหมดเกิดจากคอรัปชัน บริหารบ้านเมืองห่วย
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่ประเทศไทยเจอเหตุเครนถล่มสองวันติด และไฟไหม้สะพานภูมิพล ในช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า “เหตุเภทภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ หลุมยุบกลางกรุง สงครามชายแดน น้ำท่วมหาดใหญ่ เครนถล่มติดต่อกันสองที่ ไฟไหม้สะพานภูมิพล
มีโหราศาสตร์หรือปรมาจารย์ดวงดาวท่านไหนออกมา ทำนายทายทักหรือยังว่า เป็นเพราะประเทศนี้ถูกปกครองด้วย ‘กาลกิณี’ หรือ เกิดอาเพศด้วยเหตุแห่งกรรมเนื่องจาก ‘กลั่นแกล้งกลุ่มคนตั้งใจเพื่อบ้านเมืองมากเกินไป’ จนเทวดาเมืองไม่พอใจ จึงพบเจอแต่ความวิบัติ
เชื่อไหมถ้าเป็นรัฐบาลอื่น ต้องโดนโจมตีด้วยเรื่องพวกนี้เละเทะหมดแล้ว (แต่ความจริงเกิดทั้งหมดด้วยเหตุแห่งสายธารการคอรัปชั่น และ บริหารบ้านเมืองห่วยแตกนะจ๊ะ ~ ไม่ใช่เวรกรรมอะไรจ้า)”
