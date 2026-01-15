ข่าวการเมือง

ไอซ์ น้อมรับทุกคำด่า ลั่น จัดมาได้เลย หลังผู้สมัคร สส.พรรคส้มถูกจับ

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 11:17 น.
ไอซ์ รักชนก น้อมรับทุกคำด่า-เสียดสี หลัง สส.พรรคประชาชนถูกจับ

ไอซ์ รักชนก เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ‘รัชต์พงศ์’ ผู้สมัคร สส. พรรคส้มถูกจับ ผิดพนันออนไลน์และฟอกเงิน ‘เท้ง’ ยันไม่ปกป้องคนผิด จี้รัฐกวาดล้างอย่าหวังผลการเมือง

จากกรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี ผู้สมัคร สส.ตาก ของพรรคประชาชน ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 ข้อกล่าวร่วมกันร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. ออกมาเดคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “น้อมรับทุกคำด่า เสียดสี เย้ยหยัน จัดมาเลยฮะ”

ขณะที่ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงจุดยืน ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติคือการไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต ยาเสพติด การค้ามนุษย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บพนันออนไลน์ หากบุคลากรคนใดของพรรคมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะไม่ปกป้องและไม่ปกปิดการกระทำอย่างเด็ดขาด

นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ตนเองตามกฎหมายทุกขั้นตอน หากพบการกระทำผิดจริง พรรคมีบทลงโทษอย่างได้สัดส่วน ดังเช่นมาตรฐานเดิมสมัยพรรคก้าวไกลที่เคยเพิกถอนสมาชิกภาพ สส. กรณีคุกคามทางเพศมาแล้ว

ที่ผ่านมาคณะกรรมการวินัยของพรรคตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ละเว้น แต่ยอมรับว่าพรรคไม่มีอำนาจรัฐในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบตำรวจ จึงดำเนินการได้เท่าที่หลักฐานปรากฏ

นอกจากการชี้แจงปัญหาภายในแล้ว นายณัฐพงษ์ยังส่งสารถึงรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเรียกร้องให้ดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมและนักการเมืองผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอย่างจริงจังในทุกกรณี ไม่ใช่เพียงแค่หวังผลทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น และ ไม่ละเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ขณะนี้ นายรัชต์พงศ์ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ทางพรรคส่งทีมกฎหมายไปติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแล้ว

ไอซ์ รักชนก เคลื่อนไหวปม สส.พรรคประชาชนถูกจับ
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

