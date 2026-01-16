จนท. กู้ร่างเหยื่อเครนถล่มพระราม 2 สำเร็จ รวมเสียชีวิต 2 ศพ เจ็บ 2 ราย
เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างเหยื่อเครนถล่มพระราม 2 สำเร็จ รวมยอดผู้เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 2 ราย เตรียมหาแนวทางนำเครนลงจากตอม่อ
เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้โพสต์ข้อความแจ้งเหตุความคืบหน้าเหตุตอม่อถล่ม ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคานปูน (Segment) และเครน (Launching Gantry Crane) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างทางยกระดับ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 7 (กม.30+300) ถนนพระราม 2 พื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ถล่ม ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้
1. วันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 23.29 น. ได้พบร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้าย คือ นายศราวุธ เวชการ อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นผู้ขับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 2 ฒห 950 กทม. โดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สรุปมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด รวมจำนวน 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 คน
2. ในขั้นตอนต่อไป กรมทางหลวงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนเพื่อหาแนวทางในการนำเครนลงจากตอม่อ และเร่งคืนผิวจราจรต่อไป
3. ปัจจุบันยังคงปิดช่องทางการจราจร ถนนพระราม 2 ในช่องทางหลัก ขาเข้า (กม. 28+400 – กม. 32+000) และขาออก (กม. 29+100 – กม. 30+600) โดยสามารถสัญจรในช่องทางคู่ขนานได้ทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสามารถเลี่ยงไปใช้ถนนเพชรเกษม และถนนเอกชัยแทน
4. จังหวัดสมุทรสาคร จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดให้ทายาทผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็วต่อไป
