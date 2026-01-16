ข่าว

สรุปสาเหตุ ไฟไหม้ตอม่อ สะพานภูมิพล 2 คาด สะเก็ดไฟลงกองขยะ ลามท่อ PE

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 09:24 น.
ภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล 2 ที่เกิดจากสะเก็ดไฟตกใส่กองขยะ
เหตุระทึกไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย เพลิงลามตามท่อระบายน้ำสูงกว่า 50 เมตร คาดสาเหตุเกิดจากสะเก็ดไฟปืนแก๊ปที่เด็กเล่นไปตกใส่กองขยะใต้สะพาน กรมทางหลวงชนบทยันโครงสร้างหลักไม่เสียหาย สัญจรได้ตามปกติ พร้อมส่งวิศวกรเข้าตรวจละเอียดเช้าวันนี้

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว Thai PBS และเฟซบุ๊ก เพจ ท่านเปา รายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 19.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณตอม่อ สะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปลวเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปตามแนวท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PE/PPE) ที่ติดตั้งแนบอยู่กับเสาตอม่อ พุ่งขึ้นสู่ด้านบนที่มีความสูงกว่า 40-50 เมตร สร้างความแตกตื่นให้กับผู้สัญจรและชาวบ้านในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลต่างๆ กว่า 10 คัน พร้อมรถกระเช้ายกสูงเข้าฉีดน้ำสกัด เนื่องจากความสูงของไฟเกินกำลังรถดับเพลิงทั่วไป โดยใช้เวลาปฏิบัติการกว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้สงบ และเคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้ที่ตอม่อสะพานภูมิพล 2
เปิดสาเหตุ คาด ขยะ เป็นเชื้อเพลิง

จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าต้นเพลิงเริ่มจากประกายไฟบริเวณฐานตอม่อ ก่อนจะลุกลามไปติด “กองขยะ” ที่ทับถมอยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี ส่งผลให้ไฟลามขึ้นไปติดท่อระบายน้ำที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้อมูลจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งระบุว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มเด็กเข้ามาเล่นซุกซนในบริเวณดังกล่าว และมีการจุดเล่น “ปืนแก๊ป” ซึ่งคาดว่าเป็นชนวนเหตุให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปโดนกองขยะ จนกลายเป็นเพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานจะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นทางการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท ยันโครงสร้างแข็งแรง

ด้าน นายเรวัตน์ สุขขำ ผู้อำนวยการหมวดวงแหวนอุตสาหกรรม กรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทันที พร้อมยืนยันว่า ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะตัวท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความแข็งแรงของสะพาน ประชาชนยังสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางหน่วยงานได้ประสานทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจสอบความเสียหายเชิงวิศวกรรมโดยละเอียดอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ (16 มกราคม 2569) เพื่อวางแผนซ่อมแซมระบบระบายน้ำต่อไป

เปลวไฟลุกลามตามท่อระบายน้ำที่ติดตั้งอยู่กับตอม่อสะพานภูมิพล 2
