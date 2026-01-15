ด่วน! อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” 2 โครงการ ‘เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2’ พร้อมขึ้นบัญชีดำ
มีรายงานด่วนออกมาว่า นายกรัฐมนตรี ขึ้นบัญชีดำ “อิตาเลียนไทย” พร้อมสั่งให้ก.คมนามคม ยกเลิกสัญญา 2 โครงการ หลังเกิดเหตุ “เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2”
วันนี้ (15 มกราคม) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ ทำเบียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เพื่อหาข้อสรุปกรณีโศกนาฏกรรมเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟที่ อ.สีคิ้ว รวมถึงอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งที่โครงการทางยกระดับพระราม 2 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายกฯ ได้ระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการกระทำของผู้รับจ้างรายเดียวกันคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องถึง 4 ครั้ง ตั้งแต่เหตุตึก สตง. ถล่มเมื่อเดือนเมษายนปีก่อน เหตุโครงการสร้างทางด่วนพระราม 2 ถล่ม จนถึงเหตุการณ์ถล่มที่สีคิ้ว และล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้
นายอนุทินได้กล่าวว่า “ผมพูดมากไปหน่อย เพราะเป็นที่เดียวในโลกที่เกิดเหตุแบบนี้สองวันซ้อน เป็นอุบัติเหตุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยที่มีผู้รับจ้างเป็นคนเดียวกัน ให้ที่ประชุมแห่งนี้อะไร เตรียมดําเนินการให้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น มีปัญหาเรื่องสัญญา ให้อัยการแสดงความเห็นเพื่อให้เดินต่อไปได้”
ทั้งนี้ ผลการประชุม นายกฯ ได้ขึ้นบัญชีดำ และได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม ยกเลิกสัญญา อิตาเลียนไทย 2 โครงการ คือ โครงการเครนถล่มสีคิ้ว และเครนถล่มที่ พระราม2
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.
- สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ
- ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: