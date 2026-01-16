ข่าว

วัยรุ่น 18 ถูกไฟฟ้าช็อตดับ ถือปลั๊กไฟเสียบชาร์จโทรศัพท์เดินขึ้นบันได

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:29 น.
50
ขอบคุณภาพจาก : Amarin

เตือนภัย วัยรุ่น 18 ถูกไฟฟ้าช็อตดับ ถือปลั๊กไฟเสียบชาร์จโทรศัพท์เดินขึ้นบันได ตรวจเต้ารับไฟฟ้าเก่า ไม่มีตัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

ร.ต.อ.อภิชาติ สงศิริ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีเหตุคนถูกไฟฟ้าช็อตที่บ้านใหม่เจริญสุข ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ถูกไฟช็อตถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นายสุพัฒน์ อายุ 18 ปี

จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงสภาพสายไฟฟ้า และเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคารบ้านมีสภาพเก่าคัทเอาท์เป็นแบบรุ่นเก่าไม่มีตัวตัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

สอบถามนางวิไล อายุ 55 ปี น้าสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุหลานเล่นโทรศัพท์อยู่ใต้ถุนบ้าน หลังจากนั้นหลานได้ต้มมาม่าพร้อมกับดูโทรศัพท์ไปด้วย หลังจากมาม่าสุกหลานได้ถือปลั๊กไฟพร้อมโทรศัพท์และชามมาม่าเดินขึ้นบันไดเพื่อจะเอาไปกินอยู่บนบ้าน

ระหว่างที่หลานเดินขึ้นบันไดถึงกลางบันได หลานได้ร้องโอ้ยแล้วติดค้างอยู่บันได ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูก จึงรีบเอาไม้ไปปัดปลั๊กไฟให้หลุดออก ก่อนจะเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยเอาร่างลงมาปั๊มหัวใจและเรียกหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่ทันหลานเสียชีวิตระหว่างทางก่อน

 

