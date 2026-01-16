ข่าวการเมือง

ใจฟู! เท่าพิภพ ปลื้มชาวบ้านซ่อมป้ายหาเสียง วาดหน้าเหมือนเป๊ะ หลังถูกมือดีกรีด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:05 น.
63
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ขอบคุณประชาชนช่วยวาดรูปซ่อมป้ายหาเสียงให้

สู้ไม่ถอย! เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส. พรรคประชาชน ขอบคุณชาวบ้านช่วยซ่อมป้ายหาเสียง หลังถูกมือดีกรีดทำลาย ลั่น เห็นแล้วใจฟู มีกำลังใจเดินต่อ

นับเป็นอีกเขตที่น่าจับตามองสำหรับ สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ที่ก่อนหน้านี้พรรคประชาชนต้องเจอกับวิกฤตใหญ่ กรณี นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครคนก่อน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมในคดีฟอกเงิน ในเวลานั้น นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส. ที่เคยประกาศวางมือ กลับมารับไม้ต่ออาสารับไม้ต่อ ขอรับใช้ประชาชนอีกครั้ง ก่อนการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569

หลังจากเดินสายเลือกตั้งพรรคประชาชนทยอยออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากถูกทำลายป้ายหาเสียง รวมทั้ง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ที่ถูกทำลายป้ายหาเสียงด้วยเช่นเดียวกัน เจ้าตัวเล่าว่า ” ไม่ต้องจำหน้า จำเบอร์ก็พอ ป้ายถูกทำลายสองป้ายหน้าโฮมโปร น่าจะฝีมือคนเดียวกัน เบื้องต้นเเจ้งความดำเนินคดี

เน้นย้ำ ผมดำเนินคดีทุกคดี ยกเว้นการเเสดงความเห็นของทุกคนครับ ตามหลักเสรีภาพในการเเสดงความคิดเห็น เเต่ถ้าใครมาทำลายทรัพย์สิน หรือทำร้ายร่างกายผม ผมขอใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ ม.27 ครับ”

เท่าพิภพแจ้งจับมือดีกรีดป้ายหาเสียง ยันเอาผิดฐานทำลายทรัพย์สิน
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn

จากนั้น เท่าพิภพออกมาแชร์เรื่องราวที่ทำเอาใจฟู หลังจากป้ายหาเสียงถูกทำลาย มีประชาชนผู้หวังดีมาซ่อมแซมให้ โดยวาดภาพหน้าของ สส. หนุ่มแทนภาพที่ถูกกรีดออกไป งานนี้เจ้าตัวถึงออกมาแชร์ความประทับใจและขอบคุณ ระบุว่า “ไม่มีอะไรต้องพูด นอกจากขอบคุณมากครับ หลังจากเมื่อวาน ป้ายของผมถูกทำลายโดยคนนิสัยไม่ดี วันนี้ระหว่างทางที่จะไปศูนย์เพื่อเตรียมตัวลงพื้นที่ ผมได้เห็นป้ายที่ถูกกรีดในเมื่อวาน ถูกซ่อมโดยประชาชนที่หวังดีในวันนี้

ทำเอาผมใจฟูขึ้นมาทันที ยิ่งผมเห็นกำลังใจแบบนี้ ยิ่งมีแรงเดินลงพื้นที่ในวันที่ค่า pm สูงเกิน 150 จะให้พวกผมท้อได้อย่างไรในเมื่อ #ประชาชน คอยผลักดันผมอยู่ข้างหลังเสมอ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ผมจะเดินลงพื้นที่พบปะประชาชนให้สุดกำลัง”

ป้ายหาเสียง เท่าพิภพถูกทำลาย
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn
ป้ายหาเสียงเท่าพิภพ
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn
ชาวเน็ตเมนต์หลังป้ายหาเสียงเท่าพิภพซ่อมแล้วหลังถูกทำลาย
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

วัยรุ่น 18 ถูกไฟฟ้าช็อตดับ ถือปลั๊กไฟเสียบชาร์จโทรศัพท์เดินขึ้นบันได

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์แรง ถามมีโหราศาสตร์ทักหรือยัง ว่าประเทศถูกปกครองด้วยกาลกิณี

17 นาที ที่แล้ว
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ขอบคุณประชาชนช่วยวาดรูปซ่อมป้ายหาเสียงให้ ข่าวการเมือง

ใจฟู! เท่าพิภพ ปลื้มชาวบ้านซ่อมป้ายหาเสียง วาดหน้าเหมือนเป๊ะ หลังถูกมือดีกรีด

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จนท. กู้ร่างเหยื่อเครนถล่มพระราม 2 สำเร็จ รวมเสียชีวิต 2 ศพ เจ็บ 2 ราย

41 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้กังนัม เกาหลี ทำให้ชาวบ้าน 47 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้สลัมย่าน “กังนัม” เกาหลีใต้ อพยพวุ่น 47 ชีวิตหนีตาย หวั่นลามติดภูเขา

48 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน เช็กเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ : เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน เช็กเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ : เลือกตั้ง 2569

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นิวยอร์ก ไทมส์ ยกกรุงเทพอันดับ 3 เมืองน่าเที่ยวในปี 2026 อันดับ 1 ในเอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ฝุ่นเกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ วอน wfh ข่าว

กรุงเทพฯ จมฝุ่น PM 2.5 อันตราย เกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ งดกิจกรรมกลางแจ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล 2 ที่เกิดจากสะเก็ดไฟตกใส่กองขยะ ข่าว

สรุปสาเหตุ ไฟไหม้ตอม่อ สะพานภูมิพล 2 คาด สะเก็ดไฟลงกองขยะ ลามท่อ PE

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพเรือ คุมเข้ม จีนเทาบุกรื้อลวดหีบเพลง ผลักดันออกนอกพื้นที่แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปิ่นแก้ว แฉ &quot;คนแม่สอดรู้มานาน&quot; ผู้สมัคร สส.ตาก เว็บพนัน ชี้ จี้พรรคเลิกพฤติกรรม &quot;นั่งรอหลักฐาน&quot; จนระเบิดเวลาทำงาน ข่าวการเมือง

อ.ปิ่นแก้ว แฉ “คนแม่สอดรู้มานาน” ผู้สมัคร สส.ตาก เว็บพนัน ชี้ จี้พรรคเลิกพฤติกรรม “นั่งรอหลักฐาน” จนระเบิดเวลาทำงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส.ระยอง พรรคส้มพ้อ ป้ายโดนทำลายทุกวัน 180 ป้ายหายหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันไหว้ครู 2568 ภาษาไทย-อังกฤษ ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นวันครู 2569 ภาษาไทย-อังกฤษ ครูไม่ใช่เรือจ้าง แต่เป็นผู้สร้างและผู้ให้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวบ้านระทึก ก่อสร้างคอนโดหรูภูเก็ตทำเหล็กเส้นตก ทะลุเสียบกลางบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐสภาสิงคโปร์ สั่งปลดหัวหน้าฝ่ายค้านพ้นตำแหน่ง เหตุพูดโกหกในสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.วันวิชิต” เผยวงในบอก 10 สส.เอี่ยวพนันออนไลน์ พรรคเดียวกันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ซูมชัด ๆ มนต์สิทธิ์ ล้วงไหโชว์ 3 ตัวตรง เลขเด็ดงวด 17 ม.ค. 69 หวยวันครู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมาชิกพลังประชารัฐ นัดรวมตัว เรียกร้อง “บิ๊กป้อม” คัมแบ็คหัวหน้าพรรค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีนเทาบุกรื้อลวดหนามหีบเพลงของไทย ทหารไทยขยับไปไว้หลังร้านแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เลือกตั้ง 2569 รวม 52 คนจากทั้งหมด 7 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เลือกตั้ง 2569 รวม 52 คนจากทั้งหมด 7 เขต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 16 1 69 ดูดวง

2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งลาออก! อดทนอีกนิด กลางเดือนมีข่าวดีเรื่องโยกย้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน แรปเปอร์ดัง คุก 3 ปีครึ่ง คดีฉ้อโกง เสียหาย 30 ล้านบาท บันเทิง

ปิดตำนาน แรปเปอร์ดัง คุก 3 ปีครึ่ง คดีฉ้อโกง เสียหาย 30 ล้านบาท

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายแบบดัง ถูกจับข้อหาหนัก ทะเลาะเรื่่องหมาๆ แต่ภาพนักโทษ หล่อจนแย่งซีน บันเทิง

นายแบบดัง ถูกจับข้อหาหนัก ทะเลาะเรื่่องหมาๆ แต่ภาพนักโทษ หล่อจนแย่งซีน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อค้าลิเบียช็อก ได้พัสดุจากเมื่อ 16 ปีที่แล้ว เผยสั่งมือถือรุ่นฝาพับไป แต่ยุคนี้แทบใช้งานจริงไม่ได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคสสยอง สาวหวิดดับคาเครื่อง MRI ใส่ &quot;ปลั๊กเสียบก้น&quot; ดูดทะลุอวัยวะถึงอก ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง สาวหวิดดับคาเครื่อง MRI ใส่ “ปลั๊กเสียบก้น” ดูดทะลุอวัยวะถึงอก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:05 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัยรุ่น 18 ถูกไฟฟ้าช็อตดับ ถือปลั๊กไฟเสียบชาร์จโทรศัพท์เดินขึ้นบันได

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

จนท. กู้ร่างเหยื่อเครนถล่มพระราม 2 สำเร็จ รวมเสียชีวิต 2 ศพ เจ็บ 2 ราย

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
ไฟไหม้กังนัม เกาหลี ทำให้ชาวบ้าน 47 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่

ด่วน! ไฟไหม้สลัมย่าน “กังนัม” เกาหลีใต้ อพยพวุ่น 47 ชีวิตหนีตาย หวั่นลามติดภูเขา

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

นิวยอร์ก ไทมส์ ยกกรุงเทพอันดับ 3 เมืองน่าเที่ยวในปี 2026 อันดับ 1 ในเอเชีย

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button