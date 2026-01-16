ใจฟู! เท่าพิภพ ปลื้มชาวบ้านซ่อมป้ายหาเสียง วาดหน้าเหมือนเป๊ะ หลังถูกมือดีกรีด
สู้ไม่ถอย! เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส. พรรคประชาชน ขอบคุณชาวบ้านช่วยซ่อมป้ายหาเสียง หลังถูกมือดีกรีดทำลาย ลั่น เห็นแล้วใจฟู มีกำลังใจเดินต่อ
นับเป็นอีกเขตที่น่าจับตามองสำหรับ สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ที่ก่อนหน้านี้พรรคประชาชนต้องเจอกับวิกฤตใหญ่ กรณี นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครคนก่อน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมในคดีฟอกเงิน ในเวลานั้น นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส. ที่เคยประกาศวางมือ กลับมารับไม้ต่ออาสารับไม้ต่อ ขอรับใช้ประชาชนอีกครั้ง ก่อนการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569
หลังจากเดินสายเลือกตั้งพรรคประชาชนทยอยออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากถูกทำลายป้ายหาเสียง รวมทั้ง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ที่ถูกทำลายป้ายหาเสียงด้วยเช่นเดียวกัน เจ้าตัวเล่าว่า ” ไม่ต้องจำหน้า จำเบอร์ก็พอ ป้ายถูกทำลายสองป้ายหน้าโฮมโปร น่าจะฝีมือคนเดียวกัน เบื้องต้นเเจ้งความดำเนินคดี
เน้นย้ำ ผมดำเนินคดีทุกคดี ยกเว้นการเเสดงความเห็นของทุกคนครับ ตามหลักเสรีภาพในการเเสดงความคิดเห็น เเต่ถ้าใครมาทำลายทรัพย์สิน หรือทำร้ายร่างกายผม ผมขอใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ ม.27 ครับ”
จากนั้น เท่าพิภพออกมาแชร์เรื่องราวที่ทำเอาใจฟู หลังจากป้ายหาเสียงถูกทำลาย มีประชาชนผู้หวังดีมาซ่อมแซมให้ โดยวาดภาพหน้าของ สส. หนุ่มแทนภาพที่ถูกกรีดออกไป งานนี้เจ้าตัวถึงออกมาแชร์ความประทับใจและขอบคุณ ระบุว่า “ไม่มีอะไรต้องพูด นอกจากขอบคุณมากครับ หลังจากเมื่อวาน ป้ายของผมถูกทำลายโดยคนนิสัยไม่ดี วันนี้ระหว่างทางที่จะไปศูนย์เพื่อเตรียมตัวลงพื้นที่ ผมได้เห็นป้ายที่ถูกกรีดในเมื่อวาน ถูกซ่อมโดยประชาชนที่หวังดีในวันนี้
ทำเอาผมใจฟูขึ้นมาทันที ยิ่งผมเห็นกำลังใจแบบนี้ ยิ่งมีแรงเดินลงพื้นที่ในวันที่ค่า pm สูงเกิน 150 จะให้พวกผมท้อได้อย่างไรในเมื่อ #ประชาชน คอยผลักดันผมอยู่ข้างหลังเสมอ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ผมจะเดินลงพื้นที่พบปะประชาชนให้สุดกำลัง”
