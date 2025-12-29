ประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ผู้ผลักดันสุราก้าวหน้า
เปิดประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ผู้ผลักดันสุราก้าวหน้า ประกาศคัมแบ็กสมัคร สส. หลัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจากพรรค
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส.กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในนามพรรคประชาชนอีกครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) หลังจากที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ว่าที่ผู้สมัครเดิมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในคดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด และได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
การตัดสินใจกลับมาลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายเท่าพิภพ เพิ่งประกาศยุติบทบาทการเป็น สส. โดยให้เหตุผลว่าได้ผลักดันร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าจนสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่สมัยร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้ว จึงต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับพรรคในขณะนี้ ทำให้เขาตัดสินใจกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง
เปิดประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร”
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นในการผลักดันกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะวงการคราฟต์เบียร์ไทย
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนหอวัง
- ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพิเศษ: มัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ใบรับรองวิชาชีพ: Beer Judge Certification Program (BJCP) (ผ่านมาตรฐานจากการทำคราฟต์เบียร์)
ประสบการณ์การทำงาน
- นิติกร ฝ่ายกฎหมาย บริษัท สวนกิตติ จำกัด
- มัคคุเทศน์ บริษัท กราสฮ็อปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Grasshopper bike tour)
- มัคคุเทศน์ บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (LOVE ANDAMAN TOUR)
- เบียร์เทนเดอร์ บริษัท มิคเคลเลอร์ แบงคอก จำกัด
- Brewer and Founder เบียร์แบรนด์ TAOPIPHOP ALE PROJEC
เส้นทางการเมืองจาก “อนาคตใหม่” สู่ “พรรคประชาชน”
นายเท่าพิภพ ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองจากการทาบทามของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้มาร่วมเป็น 1 ใน 26 ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562 โดยชนะในเขต 22 กทม. ก่อนจะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2566 ในเขต 24 กทม.
ผลงานสำคัญในสภาคือการเป็นผู้ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า) แม้จะไม่ผ่านการลงมติวาระที่สาม แต่ได้สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอย่างมหาศาล จนกระทั่งล่าสุดเขาได้ตัดสินใจกลับมาลงสมัคร สส. ในนามพรรคประชาชน เขต 33 เพื่อสานต่อภารกิจทางการเมืองต่อไป
