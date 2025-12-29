ประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ผู้ผลักดันสุราก้าวหน้า

ข่าว

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 14:38 น.
255
เปิดประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ผู้ผลักดันสุราก้าวหน้า ประกาศคัมแบ็กสมัคร สส. หลัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจากพรรค

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส.กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในนามพรรคประชาชนอีกครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) หลังจากที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ว่าที่ผู้สมัครเดิมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในคดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด และได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

การตัดสินใจกลับมาลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายเท่าพิภพ เพิ่งประกาศยุติบทบาทการเป็น สส. โดยให้เหตุผลว่าได้ผลักดันร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าจนสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่สมัยร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้ว จึงต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับพรรคในขณะนี้ ทำให้เขาตัดสินใจกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
FB/ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn

เปิดประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร”

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นในการผลักดันกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะวงการคราฟต์เบียร์ไทย

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษา: โรงเรียนหอวัง
  • ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรพิเศษ: มัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ใบรับรองวิชาชีพ: Beer Judge Certification Program (BJCP) (ผ่านมาตรฐานจากการทำคราฟต์เบียร์)

ประสบการณ์การทำงาน

  • นิติกร ฝ่ายกฎหมาย บริษัท สวนกิตติ จำกัด
  • มัคคุเทศน์ บริษัท กราสฮ็อปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Grasshopper bike tour)
  • มัคคุเทศน์ บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (LOVE ANDAMAN TOUR)
  • เบียร์เทนเดอร์ บริษัท มิคเคลเลอร์ แบงคอก จำกัด
  • Brewer and Founder เบียร์แบรนด์ TAOPIPHOP ALE PROJEC

เส้นทางการเมืองจาก “อนาคตใหม่” สู่ “พรรคประชาชน”

นายเท่าพิภพ ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองจากการทาบทามของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้มาร่วมเป็น 1 ใน 26 ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562 โดยชนะในเขต 22 กทม. ก่อนจะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2566 ในเขต 24 กทม.

ผลงานสำคัญในสภาคือการเป็นผู้ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า) แม้จะไม่ผ่านการลงมติวาระที่สาม แต่ได้สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอย่างมหาศาล จนกระทั่งล่าสุดเขาได้ตัดสินใจกลับมาลงสมัคร สส. ในนามพรรคประชาชน เขต 33 เพื่อสานต่อภารกิจทางการเมืองต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

