“เท่าพิภพ” คัมแบ็ก! พรรคประชาชนส่งเสียบแทนเขต 33 กทม. มติเอกฉันท์ 88-0

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 18:04 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 18:04 น.
131

พรรคประชาชน ขยับหมากแก้เกมด่วน! ส่ง “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” ลงชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) แทนผู้สมัครเดิมที่หลุดโผ เตรียมตบเท้าสมัคร 30 ธ.ค. นี้ ก่อนยกทัพบุกบางขุนนนท์เปิดฉากหาเสียงทันที

พรรคประชาชน (ปชน.) ต้องเผชิญกับโจทย์หินในการแก้ปัญหาระหว่างทาง ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ทำการพรรคประชาชนคึกคักไปด้วยสมาชิกพรรคกทม. ที่นัดรวมตัวกันทำ ไพรมารี่โหวต (Primary Vote) วาระเร่งด่วน เพื่อคัดเลือกตัวแทนลงชิงชัยในเขตเลือกตั้งที่ 33 (เขตบางพลัด-บางกอกน้อย)

การทำไพรมารี่ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้สมัครคนเดิมของพรรคประสบปัญหาทางข้อกฎหมายจนถูกออกหมายจับ ทำให้พรรคต้องเฟ้นหา “ขุนพล” คนใหม่ที่จะมารักษาฐานที่มั่นในโซนฝั่งธนบุรี โดยที่ประชุมสมาชิกพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ 88 ต่อ 0 เสียง รับรองให้ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส. และนักเคลื่อนไหวชื่อดัง เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 โดยหลังจากนี้จะนำรายชื่อส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

มีรายงานวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน จะนำผู้สมัครไปยื่นเอกสารการสมัคร สส. ที่อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคนกรุงเทพฯ ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) ในเวลา 08.00 น. จากนั้นจะเดินทางไปหาเสียงที่ย่านบางขุนนนท์

ด้าน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณี นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ประกาศลงสมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคประชาชน แทนนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33 ของพรรค ที่ถูกจับกุมคดีฟอกเงิน ว่า “ตอบรับทันที แบบไม่ลังเล (ทั้ง ๆ ที่ประกาศวางมือ) – ขอบคุณเท่าพิภพ – ขออภัยพี่น้องประชาชน – พวกเราจะทำให้ดีกว่านี้ครับ”.

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
แฟ้มภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn
FB/ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

