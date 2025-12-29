ข่าวการเมือง

เท่าพิภพ ลงชิง สส.กทม. แทนคนโดนคดีฟอกเงิน ยอมกลับคำหลังวางมือ ยันซื่อสัตย์-ไว้ใจได้

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อาสากลับมาเป็น ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ยอมกลับคำ ลงสมัคร สส. พรรคประชาชน เสียบแทนผู้สมัครโดนคดีฟอกเงิน กู้วิกฤตพรรคประชาชน ยืนยันซื่อสัตย์-ไว้ใจได้ ขออาสากลับมารับใช้ชาวกรุงฯ

มรสุมลูกใหญ่ส่งท้ายปีสำหรับ พรรคประชาชน กรณี ผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงิน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน ท่ามกลางเวลาที่งวดเข้ามาทุกทีจนเกือบจะหมดเขตรับสมัคร แต่ในวิกฤตยังมีทางออกเพราะ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ยอมกลับคำพูดเรื่องวางมือทางการเมืองหวนคืนสนามเลือกตั้งอีกครั้งเพื่อกู้วิกฤตพรรคในโค้งสุดท้าย

จากกรณีที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมในคดีฟอกเงินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 ธ.ค. 68) ทางพรรคประชาชนได้ออกแถลงการณ์ขอโทษพี่น้องประชาชนทันที ยืนยันว่าได้ตรวจประวัติอาชญากรรมแล้ว แต่หมายจับเพิ่งออกเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่พรรคตรวจประวัติเสร็จสิ้น ทำให้พรรคไม่ทราบเรื่องจนกระทั่งตำรวจเข้าค้นบ้าน

ทันทีที่ทราบเรื่อง พรรคได้แจ้งผู้สมัครและแถลงความจริงต่อสาธารณะ ยืนยันไม่มีการปกป้องคนผิด และดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครทันทีเพื่อให้ทันวันปิดรับสมัคร (31 ธ.ค. 68)

พรรคประชาชน ขอโทษประชาชน กรณีต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย
ภาพจาก Facebook : พรรคประชาชน – People’s Party

ช่วงสถานการณ์คับขันที่เหลือเวลาเพียง 2 วัน นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส. ที่เคยประกาศวางมือ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ประกาศกลับมารับไม้ต่อลงสมัครในเขตนี้แทน โดยให้เหตุผลว่า “ภารกิจฟื้นความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อพรรคสำคัญที่สุด ผมพร้อมกลับมารับใช้คนกรุงเทพครับ

ผมรับทราบข่าวผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ถูกจับคดีฟอกเงิน ด้วยความช็อกไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนทุกคน ครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากสำหรับพรรคของเรา เพราะชีวิตของพรรคการเมือง ขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจที่พี่น้องประชาชนมีต่อเรา ในฐานะที่ผมเป็น สส. มา 7 ปี ผมรู้ดีว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สูงค่าที่สุด แข็งแกร่งที่สุด และเปราะบางที่สุด มันปกป้องเราและทำให้พรรคเติบโตจนเป็นพรรคอันดับหนึ่ง แต่ในวันที่ประชาชนไม่เชื่อใจ พรรคก็อาจหมดอนาคตได้ในพริบตา

วันนี้ วันที่ 29 ธันวาคมแล้ว เหลือเวลาอีกแค่ 48 ชั่วโมงก่อนจะหมดเขตรับสมัครผู้สมัคร สส. ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ พรรคประชาชนจะหาใครที่พี่น้องประชาชนเชื่อใจ ที่พรรคเชื่อใจ ว่าเป็นคนที่มี DNA เดียวกับพรรค มีเจตจำนงทางการเมืองแบบอนาคตใหม่ ในเวลาเพียง 2 วัน?

และหากหาไม่ได้ แปลว่าพี่น้องเขตบางพลัด-บางกอกน้อย จะไม่มีผู้สมัครพรรคประชาชนให้เขาเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่กำลังจะมาถึง

ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ ผมขออาสากลับมาทำงานรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพอีกครั้งในฐานะผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แม้ผมจะประกาศไปแล้วว่าผมขอวางมือจากงานการเมือง แต่วันนี้สถานการณ์คับขัน ผมยอมกลับคำพูด เพื่อให้พรรคได้มีผู้สมัครที่ประชาชนพอจะไว้วางใจได้ลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

เท่าพิภพคนนี้จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อคนกรุงเทพครับ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ เป็นผู้แทนราษฎรที่รับใช้พี่น้องประชาชนมาตลอด 7 ปี และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านต่อไปในนามพรรคประชาชน

ฝากเท่าพิภพไว้ในอ้อมใจคนกรุงเทพอีกครั้งครับ”

เท่าพิภพ สส. พรรคประชาชน
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก Facebook : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn

