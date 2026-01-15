ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:35 น.
50

ปวิน เผยได้ยินจากคนในพรรคประชาชน ว่าอาจจะมีอย่างน้อย 3 เคสตามมา เกี่ยวทุนเทาในกัมพูชา ยาเสพติด และพนันออนไลน์ ชี้พรรคยังทำได้ไม่ดีพอ

ศาสตราจารย์ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ทันทีที่ข่าวการจับตัวคุณรัชต์พงศ์ สส ประชาชน ตาก ได้หลุดออกไป ดิชั้นก็ได้รับการแจ้งจาก “คนในพรรค” ว่า จะมีอีกอย่างน้อย 3 เคสตามมา มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับทุนเทาในกัมพูชา กับเรื่องยาเสพติด และคดีพนันออนไลน์-รับส่วย เราคงต้องมาดูกันว่า เรื่องจะเปิดโปงเมื่อไหร่ อย่างไร

ดิชั้นได้เขียนไปแล้วว่า นี่คือปัญหาการคัดสรรคนของพรรคประชาชน ในกรณีของ สส ตาก ได้ยินมาว่าได้เคยมีการร้องเรียนมาแล้ว แต่พรรคไม่ทำอะไรไปมากกว่านั้น ไม่แน่ใจว่าจะยึดกลยุทธ “ถ้าไม่ถูกจับได้ ก็ปล่อยผ่าน” หรือเปล่า เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น มันทำให้พรรคเสียชื่่อเสียงอย่างมาก เพราะมันดันมาเกิดในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ส่วนด้อมส้มที่บอกว่า เอามาปูดตอนนี้คือการทำลายพรรคชัดๆ โทษนะคะ คนทำผิด จะปูดตอนไหนก็ทำลายพรรคได้ทั้งนั้นค่ะ

…ด้อมส้มอาจไปต่อว่า อ้าว ก็ทางหัวหน้าพรรคเค้าขอโทษแล้ว ไม่นิ่งนอนใจ ไม่อุ้มชู และพร้อมจะช่วยเรื่องการดำเนินการทางกฎหมาย แต่แค่นั้นไม่เพียงพอ เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้ว โดยเฉพาะเกิดกับพรรคที่มี “นโยบายปราบเทา” และการออกมาขอโทษ ก็ขอโทษจนกลายเป็นเรื่องน่าเหนื่อยหน่าย ขอโทษและมูฟออน แล้วขอโทษอีกแล้วมูฟออน

ดิชั้นต้องการมากกว่านี้ ดิชั้นต้องการระบบการคัดสรรที่ non-compromise ดิชั้นไม่รับฟังข้ออ้างที่ว่า การตรวจสอบไม่ใช่เรื่องง่าย แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่าย และถ้าพรรคส้มทำได้ ก็จะเป็นมาตรฐานของพรรคการเมืองไทยต่อไป แต่วันนี้ พรรคยังทำไม่ได้ และในบางกรณี อย่างแคนดิเดทบางคนที่ดิชั้นและหลายคนท้วงติง แม้คนเหล่านั้นไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่ก็ผิดความชอบธรรม แต่พรรคก็ยังยินดีที่จะอุ้มคนเหล่านั้นต่อไป พรรคอาจต้องพิจารณาจุดยืนในเรื่องนี้ – เมื่อไหร่ที่จะต้องอุ้ม และเมื่อไหร่ที่ต้อง let go สำคัญกว่านั้น ระบบการคัดสรรต้องดีกว่านี้ ต้องไม่มีช่องว่างใดๆ ทั้งนั้น

…การเขียนแบบนี้คือเขียนมาจากเจตนาดี ดิชั้นไม่คิดที่จะเหยียบซ้ำ แต่ดิชั้นว่า พรรคประชาชนยังทำไม่พอ ดิชั้นไม่อยากให้พรรคทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวังค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

3 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

5 นาที ที่แล้ว
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก ข่าว

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

9 นาที ที่แล้ว
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต ข่าว

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

40 นาที ที่แล้ว
สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ ข่าว

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด

52 นาที ที่แล้ว
พ.ต.ท.สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ บันเทิง

สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ

53 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ เผยถ้าเป็นนายกฯ จะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียล้ำ สร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยันไม่ได้เลอะเทอะ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม 3 โมงเย็น เอาผิดบริษัทรับเหมา เครนถล่มสองวันติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย ข่าว

น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล &quot;ครูบาบุญชุ่ม&quot; พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69 Line News

เลขมงคล “ครูบาบุญชุ่ม” พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน ข่าวต่างประเทศ

อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น &quot;แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา&quot; บันเทิง

ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น “แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ขอพูดตรงๆ เครนถล่ม 2 วันติด ชาวเน็ตเห็นด้วย แห่กดไลก์เป็นหมื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก น้อมรับทุกคำด่า-เสียดสี หลัง สส.พรรคประชาชนถูกจับ ข่าวการเมือง

ไอซ์ น้อมรับทุกคำด่า ลั่น จัดมาได้เลย หลังผู้สมัคร สส.พรรคส้มถูกจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา ข่าว

อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยัน “อิตาเลียนไทย” อีกแล้ว ผู้รับเหมาเครนถล่มพระราม 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชำแหละวิกฤต ‘ถนนเจ็ดชั่วโคตร’ พระราม 2 อุบัติก่อสร้างซ้ำซาก สังเวยชีวิตคน ผู้รับเหมาได้งานต่อ ข่าว

ชำแหละวิกฤต ‘ถนนเจ็ดชั่วโคตร’ พระราม 2 อุบัติก่อสร้างซ้ำซาก สังเวยชีวิตคน ผู้รับเหมาได้งานต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ถูกจับกุม ผิดพนันออนไลน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:35 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button