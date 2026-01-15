“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร
ปวิน เผยได้ยินจากคนในพรรคประชาชน ว่าอาจจะมีอย่างน้อย 3 เคสตามมา เกี่ยวทุนเทาในกัมพูชา ยาเสพติด และพนันออนไลน์ ชี้พรรคยังทำได้ไม่ดีพอ
ศาสตราจารย์ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ทันทีที่ข่าวการจับตัวคุณรัชต์พงศ์ สส ประชาชน ตาก ได้หลุดออกไป ดิชั้นก็ได้รับการแจ้งจาก “คนในพรรค” ว่า จะมีอีกอย่างน้อย 3 เคสตามมา มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับทุนเทาในกัมพูชา กับเรื่องยาเสพติด และคดีพนันออนไลน์-รับส่วย เราคงต้องมาดูกันว่า เรื่องจะเปิดโปงเมื่อไหร่ อย่างไร
ดิชั้นได้เขียนไปแล้วว่า นี่คือปัญหาการคัดสรรคนของพรรคประชาชน ในกรณีของ สส ตาก ได้ยินมาว่าได้เคยมีการร้องเรียนมาแล้ว แต่พรรคไม่ทำอะไรไปมากกว่านั้น ไม่แน่ใจว่าจะยึดกลยุทธ “ถ้าไม่ถูกจับได้ ก็ปล่อยผ่าน” หรือเปล่า เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น มันทำให้พรรคเสียชื่่อเสียงอย่างมาก เพราะมันดันมาเกิดในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ส่วนด้อมส้มที่บอกว่า เอามาปูดตอนนี้คือการทำลายพรรคชัดๆ โทษนะคะ คนทำผิด จะปูดตอนไหนก็ทำลายพรรคได้ทั้งนั้นค่ะ
…ด้อมส้มอาจไปต่อว่า อ้าว ก็ทางหัวหน้าพรรคเค้าขอโทษแล้ว ไม่นิ่งนอนใจ ไม่อุ้มชู และพร้อมจะช่วยเรื่องการดำเนินการทางกฎหมาย แต่แค่นั้นไม่เพียงพอ เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้ว โดยเฉพาะเกิดกับพรรคที่มี “นโยบายปราบเทา” และการออกมาขอโทษ ก็ขอโทษจนกลายเป็นเรื่องน่าเหนื่อยหน่าย ขอโทษและมูฟออน แล้วขอโทษอีกแล้วมูฟออน
ดิชั้นต้องการมากกว่านี้ ดิชั้นต้องการระบบการคัดสรรที่ non-compromise ดิชั้นไม่รับฟังข้ออ้างที่ว่า การตรวจสอบไม่ใช่เรื่องง่าย แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่าย และถ้าพรรคส้มทำได้ ก็จะเป็นมาตรฐานของพรรคการเมืองไทยต่อไป แต่วันนี้ พรรคยังทำไม่ได้ และในบางกรณี อย่างแคนดิเดทบางคนที่ดิชั้นและหลายคนท้วงติง แม้คนเหล่านั้นไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่ก็ผิดความชอบธรรม แต่พรรคก็ยังยินดีที่จะอุ้มคนเหล่านั้นต่อไป พรรคอาจต้องพิจารณาจุดยืนในเรื่องนี้ – เมื่อไหร่ที่จะต้องอุ้ม และเมื่อไหร่ที่ต้อง let go สำคัญกว่านั้น ระบบการคัดสรรต้องดีกว่านี้ ต้องไม่มีช่องว่างใดๆ ทั้งนั้น
…การเขียนแบบนี้คือเขียนมาจากเจตนาดี ดิชั้นไม่คิดที่จะเหยียบซ้ำ แต่ดิชั้นว่า พรรคประชาชนยังทำไม่พอ ดิชั้นไม่อยากให้พรรคทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวังค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้
- “เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว
- ปวิน ด่าแรงมาก “พิธา” กระจอก หลังขอโทษ “ทหารมีไว้ทำไม” ไม่มีแล้วอุดมการณ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: