จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น
ตำรวจญี่ปุ่นบุกรวบตัวหญิงชาวไทย ที่เป็นนายหน้าส่งตัวเด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ไปค้าบริการทางเพศในร้านนวดที่ญี่ปุ่น เจ้าตัวอ้างลาออกแล้ว ไม่ขอข้องเกี่ยว
ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญกรณีเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี ถูกบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณีผิดกฎหมายในร้านนวด ล่าสุด วันนี้ (15 มกราคม) ตำรวจญี่ปุ่นสามารถติดตามจับกุมตัวหญิงไทยที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาเหยื่อส่งให้กับทางร้านได้สำเร็จ
ผู้ต้องหารายนี้คือ นางสาวพัคพร พูนสิริปัญญา (Punsiripanya Pakaporn) อายุ 38 ปี สัญชาติไทย ถูกจับกุมในข้อหาจัดหาบุคคลเพื่อการค้าประเวณีและให้เด็กหญิงอายุ 12 ปี กระทำการลามกอนาจารกับลูกค้าในร้านนวดส่วนตัว
【判明】タイ国籍の12歳少女をマッサージ店に紹介か、仲介役のタイ人の女を逮捕https://t.co/DfyFCMb2NW
女は当時、店の採用担当などをしていた。少女の母親から働きたいと連絡を受け、店に紹介したとみられている。女は、「私はもう店をやめているので関係ありません」などと容疑を否認している。
— ライブドアニュース (@livedoornews) January 15, 2026
จากการสอบสวนพบว่า ในขณะเกิดเหตุนางสาวพัคพรทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของร้าน โดยคอยโพสต์ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนที่แม่ของเด็กหญิงรายนี้ได้ติดต่อหานางสาวพัคพรเพื่อของานทำ จากนั้นนางสาวพัคพรจึงทำหน้าที่แนะนำและส่งตัวเด็กหญิงเข้าไปทำงานในร้านนวดดังกล่าว
แม้จะมีหลักฐานความเชื่อมโยง แต่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน เนื่องจากผู้ต้องหาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า “ฉันลาออกจากร้านนั้นมานานแล้ว จึงไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้” เพื่อพยายามปัดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิง
ตำรวจกำลังตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีการทำเป็นขบวนการใหญ่กว่านี้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้เป็นแม่ที่ส่งลูกสาววัยเพียง 12 ปีเข้าสู่ขบวนการค้าประเวณีในต่างแดน โดยขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจโตเกียวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
