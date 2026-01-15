ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:30 น.
55

ตำรวจญี่ปุ่นบุกรวบตัวหญิงชาวไทย ที่เป็นนายหน้าส่งตัวเด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ไปค้าบริการทางเพศในร้านนวดที่ญี่ปุ่น เจ้าตัวอ้างลาออกแล้ว ไม่ขอข้องเกี่ยว

ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญกรณีเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี ถูกบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณีผิดกฎหมายในร้านนวด ล่าสุด วันนี้ (15 มกราคม) ตำรวจญี่ปุ่นสามารถติดตามจับกุมตัวหญิงไทยที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาเหยื่อส่งให้กับทางร้านได้สำเร็จ

ผู้ต้องหารายนี้คือ นางสาวพัคพร พูนสิริปัญญา (Punsiripanya Pakaporn) อายุ 38 ปี สัญชาติไทย ถูกจับกุมในข้อหาจัดหาบุคคลเพื่อการค้าประเวณีและให้เด็กหญิงอายุ 12 ปี กระทำการลามกอนาจารกับลูกค้าในร้านนวดส่วนตัว

จากการสอบสวนพบว่า ในขณะเกิดเหตุนางสาวพัคพรทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของร้าน โดยคอยโพสต์ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนที่แม่ของเด็กหญิงรายนี้ได้ติดต่อหานางสาวพัคพรเพื่อของานทำ จากนั้นนางสาวพัคพรจึงทำหน้าที่แนะนำและส่งตัวเด็กหญิงเข้าไปทำงานในร้านนวดดังกล่าว

แม้จะมีหลักฐานความเชื่อมโยง แต่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน เนื่องจากผู้ต้องหาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า “ฉันลาออกจากร้านนั้นมานานแล้ว จึงไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้” เพื่อพยายามปัดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิง

ตำรวจกำลังตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีการทำเป็นขบวนการใหญ่กว่านี้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้เป็นแม่ที่ส่งลูกสาววัยเพียง 12 ปีเข้าสู่ขบวนการค้าประเวณีในต่างแดน โดยขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจโตเกียวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

อ้างอิง : news.livedoor.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

5 นาที ที่แล้ว
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก ข่าว

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

9 นาที ที่แล้ว
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต ข่าว

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

40 นาที ที่แล้ว
สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ ข่าว

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด

52 นาที ที่แล้ว
พ.ต.ท.สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ บันเทิง

สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ

53 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ เผยถ้าเป็นนายกฯ จะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียล้ำ สร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยันไม่ได้เลอะเทอะ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม 3 โมงเย็น เอาผิดบริษัทรับเหมา เครนถล่มสองวันติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย ข่าว

น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล &quot;ครูบาบุญชุ่ม&quot; พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69 Line News

เลขมงคล “ครูบาบุญชุ่ม” พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน ข่าวต่างประเทศ

อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น &quot;แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา&quot; บันเทิง

ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น “แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ขอพูดตรงๆ เครนถล่ม 2 วันติด ชาวเน็ตเห็นด้วย แห่กดไลก์เป็นหมื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก น้อมรับทุกคำด่า-เสียดสี หลัง สส.พรรคประชาชนถูกจับ ข่าวการเมือง

ไอซ์ น้อมรับทุกคำด่า ลั่น จัดมาได้เลย หลังผู้สมัคร สส.พรรคส้มถูกจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา ข่าว

อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยัน “อิตาเลียนไทย” อีกแล้ว ผู้รับเหมาเครนถล่มพระราม 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชำแหละวิกฤต ‘ถนนเจ็ดชั่วโคตร’ พระราม 2 อุบัติก่อสร้างซ้ำซาก สังเวยชีวิตคน ผู้รับเหมาได้งานต่อ ข่าว

ชำแหละวิกฤต ‘ถนนเจ็ดชั่วโคตร’ พระราม 2 อุบัติก่อสร้างซ้ำซาก สังเวยชีวิตคน ผู้รับเหมาได้งานต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ถูกจับกุม ผิดพนันออนไลน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:30 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button