“เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 11:22 น.
เจี๊ยบ อมรัตน์ ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรแสดงรับผิดชอบ หลัง รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ถูกจับ เผยทราบมาว่าเคยมีคนแจ้งแล้ว

จากกรณีที่นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้แถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ถูกกองกำลังบัญชาการสืบสวนทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. ควบคุมตัวพัวพันปัญหาเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งพรรคได้ทราบเรื่องจากทนายความเมื่อวานนี้

โดยแสดงจุดยืนไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน การค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ทุนเทา หรือเรื่องสแกมเมอร์ รวมถึงเว็บพนันออนไลน์ หากบุคลากรของพรรคไม่ว่าจะด้วยตำแหน่งใดที่มีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ ทางเราจะไม่ปกป้องหรือปกปิดพฤติกรรมโดยเด็ดขาด ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด นาง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคก้าวไกล แสดงความเห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า แม้ทาง พรรคประชาชน จะออกมาแถลงอย่างรวดเร็วเด็ดขาดไปแล้วว่าไม่ปกป้องไม่เอาไว้ซึ่งเห็นด้วย และถือว่าทำถูกต้อง

แต่ส่วนตัวเห็นว่า สำหรับเคสนี้ทีมคัดเลือกผู้สมัครสส.ทั้งระดับจังหวัดและในส่วนกลางควรแสดงความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับความผิดพลาดในการคัดกรองผู้สมัคร

เนื่องจากได้รับทราบมาว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเคยชี้เบาะแส (แนวเสียงลือเสียงเล่าไม่แสดงหลักฐาน) และให้ข้อมูลกับทางพรรคมาบ้างแล้ว (ในลักษณะเสียงลือเสียงเล่าไม่ได้แสดงหลักฐาน) แต่ยังเลินเล่อในการสืบข้อมูลเชิงลึกให้เข้มข้นกว่านี้ก่อนหน้าที่จะเคาะให้ลงสมัคร

