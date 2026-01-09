ปวิน ด่าแรงมาก “พิธา” กระจอก หลังขอโทษ “ทหารมีไว้ทำไม” ไม่มีแล้วอุดมการณ์

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 16:53 น.
59
จากกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ออกมาเปิดใจยอมรับ ขอโทษถึงวาทะกรรมดังในอดีต ระหว่างพบปะพี่น้องคนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นเวทีพูดคุยกับประชาชนที่นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ได้มีการกล่าวถึงประโยคทองที่เคยถูกใช้โจมตีทางการเมืองอย่างหนักในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2569 คือคำว่า “ทหารมีไว้ทำไม?”

นายพิธา ชี้แจงว่า ตนรู้สึกเสียใจจนถึงทุกวันนี้กับคำพูดดังกล่าว ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนเองที่สื่อสารไม่ชัดเจน เจตนาที่แท้จริงในตอนนั้นต้องการสื่อถึง “ทหารสนามกอล์ฟ” ทหารที่ใส่นาฬิกาแพงๆ หรือทหารที่ทำการรัฐประหารกินภาษีประชาชน ไม่ได้หมายรวมถึงทหารอาชีพที่เสียสละปกป้องแผ่นดิน

“ผมนึกถึงทหารสนามกอล์ฟ ไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบ… ยอมรับว่าจนถึงทุกวันนี้ยังรู้สึกเสียใจ และรู้สึกอยากจะขอโทษกับทหารสนามรบจริงๆ ทหารชั้นผู้น้อย ทหารมืออาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรา” นายพิธากล่าว คำพูดนั้นดูล้าสมัยไปแล้วเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นายพิธายังเสนอแนวทางรับมือความขัดแย้งชายแดน แนะให้จับตาและคว่ำบาตรเครือข่ายธุรกิจของตระกูล “ฮุน เซน” ทั้ง 114 บริษัท และตัดเส้นทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการสะสมอาวุธ

ทันทีที่ข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ศาสตราจารย์ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (Pavin Chachavalpongpun) วิจารณ์ท่าทีของนายพิธาอย่างรุนแรง เขียนต่อว่าการกระทำนี้กระจอกมาก”

ปวิน เขียนข้อความว่า “อันนี้กระจอกมาก ทำไมต้องขอโทษ พูดทุกอย่างถูกแล้วหนิ อ๋อ ที่ต้องขอโทษเพราะกลัวตกขบวนรถไฟชาตินิยมอุบาทว์ กระจอก ไม่ต้องมีอุดมการณ์ห่าเหวไรแล้วค่ะ”

พร้อมกันนี้ ยังได้แนบภาพกราฟิกคำพูดของนายพิธาที่ระบุว่า “ในตอนที่พูด ทหารมีไว้ทำไม นึกถึงทหารสนามกอล์ฟ ทหารที่ทำรัฐประหาร ไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบ มันเป็นความผิดของผมเอง จนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเสียใจ” เพื่อตอกย้ำถึงความผิดหวังในจุดยืนของอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

