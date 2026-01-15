“ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้
ชูวิทย์ แง้มพรรคประชาชนยังมีรายที่ 3 เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดบอกจะดูแลอนาคตของลูกหลาน แต่ลูกพรรคยังดูแลไม่ได้ จะไปบอกไม่เอาเทาได้ไง?
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์จากที่ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ถูกกองกำลังบัญชาการสืบสวนทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. ควบคุมตัวพัวพันปัญหาเว็บไซต์ออนไลน์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยนายชูวิทย์ กล่าวว่า “มีเรา ไม่มีเทา (แต่เทาอยู่ในพรรค) นับเป็นคนที่สอง ต่อจากผู้สมัครพรรคประชาชนคนแรก (นายบุญฤทธิ์) เช้านี้ นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. เขต 2 จ.ตาก ของพรรคส้ม เพิ่งถูกตำรวจไซเบอร์จับ เพราะไปเกี่ยวข้อง ได้รับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์ชื่อ nakarin789 เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2565 เงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท
หัวหน้าเท้งอ้อมๆ แอ้มๆ แถลงแบบขอไปที แต่เที่ยวนี้หมดสิทธิส่งผู้สมัครซ้ำเหมือนที่ทำมาในกรณีบุญฤทธิ์ เรื่องเทาผมบอกมาก่อนแล้ว มีกันหมด จะเทาอ่อนเทาเข้ม หรือดำสนิท ก็อีกเรื่อง พรรคต้นตำรับอย่าง “พรรคประชาชน“ ที่ออกสโลแกน ”ไม่เอาเทา“ ก่อนใครด้วยความภาคภูมิ แต่กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครกลับทำแบบสุกเอาเผากิน
ซ้ำรายนี้ยังเป็นถึงอดีต สส. ในพรรคอีกด้วย หากถาม “เจ้าพ่อเทา” ตัวจริงอย่างผม ก็ขอบอกได้ว่า ”พรรคส้มยังมีรายที่ 3 ต่ออีก“ ที่เกี่ยวข้องกับ “พนันออนไลน์” อย่างนี้ที่ธนาธรบอกว่า “เป็นการเมืองใหม่ อนาคตใหม่ของลูกหลาน” ให้ช่วยไปดูแลแค่อนาคต “ลูกพรรค” เสียก่อนจะดีกว่า หากไปดูถึงอนาคตของลูกหลานคนไทย แต่ลูกพรรคทำเสียเอง (อีกแล้ว) ทีนี้จะตีเนียนไปหาเสียง “ไม่เอาเทา“ ได้ยังไง?
อนึ่ง โปรดช่วยดูในพรรคส้มด้วย เพราะบรรดาผู้ช่วยหาเสียง หรือผู้ช่วย สส. ยังกดเล่นพนันออนไลน์กันในพรรคอยู่ อันที่จริงโรมกับผมก็รู้จักกันดี หากจะจัดการเรื่องเทาเอาเป็นนโยบายพรรค ไม่ใช่หันไปหาอาจารย์ แต่น่าจะมาหารือกับผม จะได้ช่วย เพราะเรื่องบ้านเมืองเราช่วยกัน ไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด
เอาเป็นว่าไม่ได้อวด แต่ผมรู้เรื่องเทามากกว่าทั้งพรรคส้มรวมกันก็แล้วกัน”
