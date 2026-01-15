“อนุทิน” เรียกประชุม 3 โมงเย็น เอาผิดบริษัทรับเหมา เครนถล่มสองวันติด
อนุทิน นัดประชุม 3 โมงเย็นวันนี้ เอาผิดบริษัทรับเหมา รวมถึงหามาตรการป้องกัน สืบเนื่องจากที่เครนถล่มสองวันติด ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมด่วน เรื่องความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการของกระทรวงคมนาคม โดยนัดประชุมในเวลา 15.00 น.
การประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทาง กำหนดมาตร และแก้ไขกฎหมาย ในการเอาผิดกับบริษัทผู้รับเหมาอย่างเร่งด่วน ภายหลังจากที่เกิดเหตุเครนรถไฟถล่ม ที่สีคิ้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 และ เครนถล่มที่บริเวณถนนพระรามที่ 2 ในวันที่ 15 ม.ค. 69 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบศพ
นอกจากนี้นายนุทิน ได้เรียกนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้รายงานสถานการณ์ และดูมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้กับผู้เสียชีวิต หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไม่พอใจตัวเลขเงินเยียวยา โดยระบุว่าอย่างน้อยจะต้องเยียวยาให้ได้ 7 หลักกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พิพัฒน์” ยืนยัน “อิตาเลียนไทย” อีกแล้ว ผู้รับเหมาเครนถล่มพระราม 2
- ด่วน! เครนถล่มพระราม 2 มีรายงานรถ 2 คันถูกทับ เร่งช่วยเหลือด่วน
- อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: