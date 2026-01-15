“พิพัฒน์” ยืนยัน “อิตาเลียนไทย” อีกแล้ว ผู้รับเหมาเครนถล่มพระราม 2
พิพัฒน์ พูดเอง ผู้รับเหมาเครนถล่มพระราม 2 คือ อิตาเลียนไทย อีกแล้ว ซ้ำรอยกับเหตุเครนรถไฟถล่มเมื่อวาน เตรียมสอบบริษัททำไมเกิดเหตุซ้ำบ่อย
จากกรณีที่ เครนก่อสร้างถล่ม บริเวณถนนพระราม 2 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เบื้องต้นรับแจ้งมีรถ 2 คันถูกทับ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมต.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของนาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา นักข่าวคนดังว่า เหตุการณ์นี้ต้องหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือเป็นอย่างอื่นเหตุแทรกซ้อนหรือไม่ บังเอิญเหตุที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดจากผู้รับเหมารายเดิมๆ นี่คือปัญหาได้หารือกับปลัดเมื่อครู่นี้
พร้อมยืนยันว่าเหตุล่าสุดนี้ก็เป็นอิตาเลียนไทยเหมือนเดิม ตนก็เลยสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท หรือมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่า ต้องหารายละเอียดส่วนนี้
นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า ถ้าหากเป็นอย่างนี้ ไซต์ก่อสร้างทั้งหมดเราคงต้องประกาศให้หยุดการก่อสร้างทั้งหมด โดยบ่ายนี้ (15 ม.ค.69) จะมีการประชุม คงตั้งสั่งยุติการก่อสร้างในช่วงนี้ทั้งหมดก่อน
เหตุเกิดซ้ำๆบ่อยๆซ้อนๆ ตนก็คิดว่าความเชื่อมั่นของคนไทยคงขาดความเชื่อมั่นในการก่อสร้างทั้งหมดในระบบต่างๆ ตนคิดว่าตรงนี้เป็นความอ่อนไหวและล่อแหลมมากๆ พร้อมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้สูญเสียในส่วนนี้ด้วย
