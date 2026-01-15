อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา
อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา อิตาเลียนไทย ประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดรับมือกับวิกฤต
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุ เครนถล่มบริเวณโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
นายกรัฐมนตรีได้แสดงท่าทีเหนื่อยหน่าย ส่ายหน้า พร้อมเปรยว่าได้รับรายงานแล้ว แม้ยังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมด แต่เมื่อเกิดเช่นนี้ขึ้นอีก ก็ไม่รู้จะกล่าวอย่างไร
ในเบื้องต้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และจะมีการเรียกผู้รับผิดชอบมารายงานรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
นายอนุทิน ยังได้สะท้อนมุมมองต่อปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซากในพื้นที่ก่อสร้างว่า จากการติดตามข่าวสาร พบปัญหาการโยนความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ซึ่งนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข อาจถึงขั้นต้องมีการสังคายนากฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ ไม่ให้เกิดการเกี่ยงงานหรือปัดความรับผิดชอบ แทนที่จะมุ่งเน้นสั่งการให้แก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่าคงจะต้องมีการเชิญประชุมเพื่อดำเนินการมาตรการบางอย่างที่เด็ดขาดต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมีการเรียกประชุมด่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าหรือไม่ นายอนุทินไม่ได้ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าว ก่อนจะเดินทางกลับเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลทันที
ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดรับมือกับวิกฤตความปลอดภัย
ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมเร่งด่วนและจะมีคำสั่งให้ยุติการก่อสร้างโครงการทางยกระดับทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
คำสั่งจะมีผลจนกว่าจะมีการเรียกผู้รับเหมาทุกรายเข้ามาหารือ และทำการทบทวนมาตรการความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิม จึงจะอนุญาตให้กลับมาดำเนินการก่อสร้างต่อได้
รมว.คมนาคม ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่น่าสงสัยว่า เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า มักเกิดจากผู้รับเหมารายเดิม ซึ่งเครนถล่มล่าสุดนี้ก็เป็นบริษัท “อิตาเลียนไทย” อีกเช่นเคย ทำให้ตนเกิดความกังขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้ หรือมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุแทรกซ้อนอื่นใด
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม กำลังเดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าในขณะเกิดเหตุนั้น โครงการดังกล่าวกำลังมีการปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานยืนยันชัดเจนจากอธิบดีกรมทางหลวง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: