ข่าว

อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 11:10 น.
420
อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา

อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา อิตาเลียนไทย ประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดรับมือกับวิกฤต

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุ เครนถล่มบริเวณโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

นายกรัฐมนตรีได้แสดงท่าทีเหนื่อยหน่าย ส่ายหน้า พร้อมเปรยว่าได้รับรายงานแล้ว แม้ยังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมด แต่เมื่อเกิดเช่นนี้ขึ้นอีก ก็ไม่รู้จะกล่าวอย่างไร

ในเบื้องต้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และจะมีการเรียกผู้รับผิดชอบมารายงานรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

นายอนุทิน ยังได้สะท้อนมุมมองต่อปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซากในพื้นที่ก่อสร้างว่า จากการติดตามข่าวสาร พบปัญหาการโยนความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ซึ่งนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข อาจถึงขั้นต้องมีการสังคายนากฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ ไม่ให้เกิดการเกี่ยงงานหรือปัดความรับผิดชอบ แทนที่จะมุ่งเน้นสั่งการให้แก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่าคงจะต้องมีการเชิญประชุมเพื่อดำเนินการมาตรการบางอย่างที่เด็ดขาดต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมีการเรียกประชุมด่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าหรือไม่ นายอนุทินไม่ได้ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าว ก่อนจะเดินทางกลับเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลทันที

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดรับมือกับวิกฤตความปลอดภัย

ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมเร่งด่วนและจะมีคำสั่งให้ยุติการก่อสร้างโครงการทางยกระดับทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

คำสั่งจะมีผลจนกว่าจะมีการเรียกผู้รับเหมาทุกรายเข้ามาหารือ และทำการทบทวนมาตรการความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิม จึงจะอนุญาตให้กลับมาดำเนินการก่อสร้างต่อได้

รมว.คมนาคม ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่น่าสงสัยว่า เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า มักเกิดจากผู้รับเหมารายเดิม ซึ่งเครนถล่มล่าสุดนี้ก็เป็นบริษัท “อิตาเลียนไทย” อีกเช่นเคย ทำให้ตนเกิดความกังขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้ หรือมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุแทรกซ้อนอื่นใด

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม กำลังเดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าในขณะเกิดเหตุนั้น โครงการดังกล่าวกำลังมีการปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานยืนยันชัดเจนจากอธิบดีกรมทางหลวง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขมงคล &quot;ครูบาบุญชุ่ม&quot; พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69 Line News

เลขมงคล “ครูบาบุญชุ่ม” พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69

12 วินาที ที่แล้ว
อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน ข่าวต่างประเทศ

อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน

23 นาที ที่แล้ว
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น &quot;แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา&quot; บันเทิง

ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น “แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา”

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ขอพูดตรงๆ เครนถล่ม 2 วันติด ชาวเน็ตเห็นด้วย แห่กดไลก์เป็นหมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก น้อมรับทุกคำด่า-เสียดสี หลัง สส.พรรคประชาชนถูกจับ ข่าวการเมือง

ไอซ์ น้อมรับทุกคำด่า ลั่น จัดมาได้เลย หลังผู้สมัคร สส.พรรคส้มถูกจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา ข่าว

อนุทิน ยังส่ายหัว เครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก พิพัฒน์ เผยชื่อ บริษัทรับเหมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยัน “อิตาเลียนไทย” อีกแล้ว ผู้รับเหมาเครนถล่มพระราม 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชำแหละวิกฤต ‘ถนนเจ็ดชั่วโคตร’ พระราม 2 อุบัติก่อสร้างซ้ำซาก สังเวยชีวิตคน ผู้รับเหมาได้งานต่อ ข่าว

ชำแหละวิกฤต ‘ถนนเจ็ดชั่วโคตร’ พระราม 2 อุบัติก่อสร้างซ้ำซาก สังเวยชีวิตคน ผู้รับเหมาได้งานต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ถูกจับกุม ผิดพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

DSI รับเป็นคดีพิเศษ ลุยสอบ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 รถยนต์ถูกทับ 2 คัน ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ข่าว

คลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 รถยนต์ถูกทับ 2 คัน รายงานล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต รายชื่อ-เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ เหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ ข่าว

หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต๋อ นวพล” เล่าเคยจะเขียนบทคานทางด่วนถล่ม แต่เลิกเพราะคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครนถล่มพระราม 2 มีรายงานรถ 2 คันถูกทับ เร่งช่วยเหลือด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมะตูม ฉะแรง &quot;อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง&quot; หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว บันเทิง

ดีเจมะตูม ฉะแรง “อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง” หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผิดกฎไหม? แฟนบอลตั้งคำถาม “นักเตะบุรีรัมย์” ทำท่าดีใจคล้ายช่วยหาเสียงพรรคการเมืองดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูนักตกปลา จมดับกลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ข่าว

สลด พบร่างอินฟลูนักตกปลาจมดับ แฟนร่ำไห้แทบขาดใจ เตือนแล้ว-มีอาการชักมาก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาทีจับกุม “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ผิดพนันออนไลน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 11:10 น.
420
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขมงคล &quot;ครูบาบุญชุ่ม&quot; พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69

เลขมงคล “ครูบาบุญชุ่ม” พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน

อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น &quot;แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา&quot;

ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น “แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา”

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

“ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button