ข่าว
ด่วน! เครนถล่มพระราม 2 มีรายงานรถ 2 คันถูกทับ เร่งช่วยเหลือด่วน
เกิดอะไรขึ้น? เครนถล่มพระราม 2 ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มีรายงานรถ 2 คันถูกทับ เร่งช่วยเหลือด่วน เบื้องต้นเสียชีวิต 1 ศพ
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเกิดเหตุ เครนก่อสร้างถล่ม บริเวณถนนพระราม 2 พื้นที่จ.สมุทรสาคร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เบื้องต้นรับแจ้งมีรถ 2 คันถูกทับ ขณะนี้ จนท.อยู่ระหว่างเข้าทำการเข้าช่วยเหลือ
ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก Fire and Rescue Thailand รายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 1 ศพ
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย แฟนบอลปัตตานีเอฟซี 6 คน เสียชีวิตเหตุเครนถล่ม ขณะเดินทางเชียร์ทีมรัก
- บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
เปิดโผ 52 ผู้สมัคร สส. นครปฐม รวม 6 เขต ใครอยู่พรรคไหน เลือกตั้ง 2569
34 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี
16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา
31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ดีเจมะตูม ฉะแรง “อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง” หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว
58 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ผิดกฎไหม? แฟนบอลตั้งคำถาม “นักเตะบุรีรัมย์” ทำท่าดีใจคล้ายช่วยหาเสียงพรรคการเมืองดัง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เท้ง” แถลงด่วน ผู้สมัคร สส. จังหวัดตาก พรรคส้ม ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569
5 ชั่วโมง ที่แล้ว