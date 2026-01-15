ข่าว

ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม

ญาติแจ้งกับทางการว่า หนึ่งในผู้โดยสารไม่ได้เป็นผู้สูญหาย ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว เนื่องจากเกิดเรื่องวุ่นที่บ้าน รอดพ้นอันตรายเหตุเครนถล่ม

จากกรณีเคสโศกนาฎกรรมเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 ศพ บาดเจ็บหลายรายนั้น

ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กยืนยันว่าญาติของตนไม่ได้เป็นผู้สูญหาย แต่ในวันเกิดเหตุ ไม่ได้ขึ้นรถไฟ และไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุดังกล่าว โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวระบุว่า “สำเภา เลากลาง คันที่ 2 เลขที่ 43 ไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะ ถ้าทางการรถไฟมาเห็นโพสต์นี้ไม่ได้เป็นบุคคลสูญหายเผื่อจะช่วยให้ตัวเลขนิ่งอย่างเป็นทางการ

คงจะเสียใจไปตลอดชีวิต ถ้าที่บ้านได้ขึ้นรถไฟคันนนี้ ดวงยังพอมีทำให้เกิดความวุ่นวายที่บ้านเมื่อวานตอนเย็น จนทำให้ต้องเปลี่ยนไปเหมารถตู้ ไป-กลับแทน จนไม่ได้โดยสารรถไฟคั้นนี้ ขบวนที่ 21 และโบกี้ที่ 2”

พร้อมแนบตั๋วของรถไฟเที่ยวดังกล่าว โดยที่นั่งของหญิงคนดังกล่าวคือที่นั่งหมายเลข 43

ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม

