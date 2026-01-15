ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียล้ำ สร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยันไม่ได้เลอะเทอะ

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 13:38 น.
79
เต้ มงคลกิตติ์ เผยถ้าเป็นนายกฯ จะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร

เต้ มงคลกิตติ์ หวังสร้างเซนทรัลบนดาวอังคาร ถ้าได้เป็นนายกฯ พาคนไทยไปดวงจันทร์ใน 5 ชม. เหมือนไปพิษณุโลก ลั่น ย้ำไม่ใช่เรื่องเลอะเทอะ แต่คือความทะเยอทะยานที่ผู้นำต้องมี

หากจะพูดถึงพรรคการเมืองที่ออกมาชูนโยบายความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอวกาศของไทยเด่นชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นพรรคทางเลือกใหม่ โดยมี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯ หลังจากที่ออกมาเปิดเผยเป้าหมายของ SpaceX007 คาดการณ์ไว้ว่าภายใน 4 ปี สามารถสร้างยานอวกาศขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวโคจรรอบโลก ต่อมาใน 8 ปี ต้องบินไป-กลับดวงจันทร์ และ ภายใน 10 ปีจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจเป็นเบอร์ 1 ของโลก ส่วนแผนระยะยาวภายใน 12 ปี ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถบินไป-กลับดาวศุกร์และดาวอังคารได้

นอกจากเป้าหมายระยะยาวเรื่องการพัฒนาอวกาศ ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ พูดถึงการดำเนินการบนดาวอังคาร ระบุว่า “อีกหน่อยในอนาคตเราอาจจะสร้างเซ็นทรัลเวสเกตสาขาดาวอังคาร, สาขาดาวพฤหัส, สาขาดาวศุกร์ และ สาขาดวงจันทร์ เพราะในอนาคตอันใกล้ อีกประมาณ 20 ปีการเดินทางมันจะไวขึ้น นั่งเครื่องบินไปความเร็ว 900 กม./ชม.

ในอนาคตเราอาจจะเดินทางไปดวงจันทร์ภายใน 5 ชั่วโมงก็ได้ เหมือนไปกลับกรุงเทพฯ – พิษณุโลก เพียงแต่ว่ามันเป็นยานอวกาศ มันก็เหมือนเครื่องบิน แค่อยู่ในชั้นบรรยากาศ อาจจะโดยสารทีหนึ่ง 400-500 คนไปสำรวจอวกาศด้วยกัน พี่เต้อยากไปดวงจันทร์ ไม่มีนายกฯ หรือ สส. คนไหนเคยไปดวงจันทร์ แต่ต่างประเทศเขาไปกันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเราอย่าดักดาน พี่เต้มีความคิดที่ว่าต้องทำให้คนไทยจำนวนมากไปดวงจันทร์ให้ได้หรือสามารถท่องอวกาศมองมาบนโลกได้ ทำให้คนไทยไปดาวศุกร์, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัส, ดาวเสาร์, ดาวเนปจูน และ ดาวพลูโต ภายใน 20-30 ต้องทำให้ได้ อันนี้คือความทะเยอทะยานไม่ใช่ความเลอะเทอะ เพราะต่างประเทศเขาไปกันหมดแล้ว

ฉะนั้นถ้ามีนายกชื่อพี่เต้พระราม 7 เบอร์ 10 พรรคทางเลือกใหม่ อะไรที่คนไทยไม่เคยทำจะทำให้หมด ไม่ใช่การมัวเมา นี่คือการทะเยอทะยานที่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้า ถ้าผู้นำก้าวหน้า คนไทยก็ก้าวหน้า คณะรัฐมนตรีก็ก้าวหน้ากันหมด

เต้ มงคลกิตติ์ลั่นถ้าเป็นนายกฯ จะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
นโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทย พรรคทางเลือกใหม่
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

