สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ

ตะลึงตาค้าง! ภาพล่าสุด “สงกรานต์ เตชะณรงค์” สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาว ๆ ใจเต้นผิดจังหวะ นาน ๆ ทีจะได้เห็นลุคนี้
กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงสาว ๆ เมื่อ สงกรานต์ เตชะณรงค์ พ่อของ “น้องปีใหม่” และหวานใจของสาว “มายด์ ณภศศิ” หลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็น รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.และได้ติดยศ พันตำรวจโท ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ก็ไม่ค่อยได้เห็นเจ้าตัวในชุดเครื่องแบบเต็มยศในโลกออนไลน์อีกเลย
ล่าสุด 14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา สงกรานต์ เตชะณรงค์ ทำผู้หญิงทั้งโซเชียลอยู่กันไม่เป็นสุข หลังจากรีโพสต์รูปคู่กับเพื่อนตำรวจด้วยกันลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว โดยรูปดังกล่าวเผยให้เห็น สงกรานต์ ในชุดเครื่องแบบตำรวจแบบเต็มยศ
ต้องบอกเลยว่า หนุ่มสงกรานต์ ในลุคนี้หล่อ เท่ สมาร์ทมาก ทำเอาคุณผู้หญิงทั้งประเทศที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวถึงกับตะลึงตาค้างกับลุคตำรวจหนุ่มของ สงกรานต์ เตชะณรงค์ ที่นาน ๆ จะได้เห็นกันสักครั้งหนึ่ง
อ้างอิงจาก : IG songkarn_tae
