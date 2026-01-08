ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” เปิดนโยบาย SpaceX007 ตั้งเป้าไทยบินไปดาวอังคารใน 12 ปี

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 09:59 น.
61

เต้ มงคลกิตติ์ เปิดนโยบาย SpaceX007 ตั้งเป้าไทยสร้างยาวอวกาศท่องเที่ยวดวงจันทร์ 8 ปี บินไปกลับดาวอังคาร-ดาวศุกร์ใน 12 ปี

นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 “นโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทย พรรคทางเลือกใหม่หมายเลข 10 SpaceX007

-เป้าหมาย ภายใน 4 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ เพื่อขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวโคจรรอบโลก
-เป้าหมาย ภายใน 8 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ บิน ไป-กลับ ดวงจันทร์ และ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวไปดวงจันทร์
-เป้าหมาย ภายใน 12 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ บิน ไป-กลับ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร”

โดยนายมงคลกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาในไทยมีหลายด้าน ซึ่งอีกด้านนึงที่มีคือด้านพัฒนาอวกาศ และผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอวกาศ ลดการพึ่งพาต่างชาติ และยกระดับขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

