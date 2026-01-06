“เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศอีก เลือกตนเป็นนายกฯ “ฮุนเซน” ต้องร้องขอชีวิต
เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศอีกรอบ ถ้าเลือกตนเป็นนายกรัฐมนตรี ฮุนเซน ต้องเข้ามากราบเท้า ร้องขอชีวิต กลัวโดนแบบ ปธน.เวเนซุเอลา
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 โดยระบุว่า “ถ้าประชาชน เลือก พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 เยอะๆ ให้ พี่เต้ เป็น นายกรัฐมนตรี รับรอง ฮุนเซน ต้องมากราบตี-พี่เต้แน่ และ ต้องร้องขอชีวิต มิฉะนั้น จะโดนแบบ ปธน.เวเนซูฃุเอลา ชัวร์”
ทั้งนี้เหตุการณ์ที่นายมงคลกิตติ์หมายถึงคือการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้าจับกุมนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา หลังจากที่สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการยิงถล่มกรุงการากัส
โดยทางสหรัฐฯ ตั้งข้อกล่าวหายาเสพติด อาวุธ และการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมแล้ว 4 กระทง ทั้งนี้ข้อหาที่นายมาดูโรถูกตั้งนั้น ทั้งหมดมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
