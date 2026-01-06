ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศอีก เลือกตนเป็นนายกฯ “ฮุนเซน” ต้องร้องขอชีวิต

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 12:51 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 12:51 น.
84

เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศอีกรอบ ถ้าเลือกตนเป็นนายกรัฐมนตรี ฮุนเซน ต้องเข้ามากราบเท้า ร้องขอชีวิต กลัวโดนแบบ ปธน.เวเนซุเอลา

นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 โดยระบุว่า “ถ้าประชาชน เลือก พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 เยอะๆ ให้ พี่เต้ เป็น นายกรัฐมนตรี รับรอง ฮุนเซน ต้องมากราบตี-พี่เต้แน่ และ ต้องร้องขอชีวิต มิฉะนั้น จะโดนแบบ ปธน.เวเนซูฃุเอลา ชัวร์”

ทั้งนี้เหตุการณ์ที่นายมงคลกิตติ์หมายถึงคือการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้าจับกุมนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา หลังจากที่สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการยิงถล่มกรุงการากัส

โดยทางสหรัฐฯ ตั้งข้อกล่าวหายาเสพติด อาวุธ และการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมแล้ว 4 กระทง ทั้งนี้ข้อหาที่นายมาดูโรถูกตั้งนั้น ทั้งหมดมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี ส่งผลให้เกิดควันหนาทึบในอากาศ

ด่วน! ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เพลิงรุนแรงระดับ 5 ระดมรถน้ำเร่งสกัด

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
พรพิมล มั่นฤทัย ผู้บริหารค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย

CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam เปิดพรุ่งนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ณัฐวรรณ ฉายะบุตร บริจาคเงิน 1 ล้าน

สดุดี ณัฐวรรณ ฉายะบุตร มอบ 1 ล้าน บิ๊กกุ้ง ช่วยภารกิจชาติ ป้องชายแดนกัมพูชา

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
