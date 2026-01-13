ฮือฮา เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายหญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยินยอม
เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียพรรคทางเลือกใหม่ ชูนโยบายหญิงมีสามีได้ 4 คน หากทุกฝ่ายยินยอม-คล้ายอิสลาม โซเชียลแซวแรงระวังบ้านแตก แค่คนเดียวก็ไม่รอด
เป็นประเด็นที่ทำเอาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฮือฮาอยู่เรื่อย ๆ สำหรับ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ ที่ก่อนหน้านี้แชร์นโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทยอย่าง SpaceX007 โดยตั้งเป้าหมายภายใน 4 ปี สามารถสร้างยานอวกาศ เพื่อขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวโคจรรอบโลก ภายใน 8 ปี บินไป-กลับ ดวงจันทร์ได้ ต่อมาภายใน 12 ปี สามารถบินไป-กลับดาวศุกร์และดาวอังคารได้
นอกจากนี้ เต้ มงคลกิตติ์ เผยเป้าหมายของพรรคทางเลือกใหม่ใน 10 ปี หากตนได้บริหารประเทศไทยจะต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจเป็นเบอร์ 1 ของโลก
ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ เปิดนโยบายพรรคทางเลือกใหม่ของพรรคทางเลือกใหม่ผ่านเฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กล่าวถึงประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศของสตรี เผยว่า ผู้หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม
งานนี้ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางต่าง ๆ บางส่วนคอมเมนต์แซวว่า “พรี่ผมกราบละขอถามแบบจริงจังว่า
พี่ลงสมัครการเมืองแบบจริงจังหรือลงสมัครแบบชินจังครับ”, “เดี๋ยวเลือกให้ค่ะถ้าเพิ่มเป็น 10 คน”, “แค่จะมีคนที่สองนิ ผมก็หัวแตกแล้วจั้ฟพรี่” และ “พี่เริ่มจะเลอะเทอะแล้ว แล้วอ้างกฎหมายอิสลามมันมีที่ไหนหญิงสามารถแต่งได้ 4 คน”
