ข่าว
เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ เหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร
เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ เหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร หลังตกลงมาใส่รถยนต์ 2 คัน เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
จากกรณีที่ เครนก่อสร้างถล่ม บริเวณถนนพระราม 2 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เบื้องต้นรับแจ้งมีรถ 2 คันถูกทับ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าทำการเข้าช่วยเหลือนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 2 ศพ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย โดยให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเลี่ยงเส้นพระราม 2 ใช้เส้นทางอื่นแทน
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป
